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Смартфон Vivo X27 Pro получил выдвижную фронтальную камеру и ценник в $595

Смартфон Vivo X27 Pro стал доступен для предзаказа на территории Китая по цене 595 долларов. Устройство получило выдвижную фронтальную камеру и Super AMOLED экран.
Смартфон Vivo X27 Pro получил выдвижную фронтальную камеру и ценник в $595

Новый смартфон Vivo X27 Pro уже доступен для жителей Китая по предзаказу. Покупателям предложат устройство с тройной основной камерой, имеющей 48, 13 и 2 МП, а не 48, 8 и 5 МП, как предполагалось раньше. 32-мегапиксельный фронтальный кристалл расположат на широкой выдвижной платформе в верхней части корпуса.

Смартфон Vivo X27 Pro оснастили 6,7-дюймовым Super AMOLED экраном Sony IMX586, занимающим 92,12% пространства передней панели. Новинка будет функционировать на базе одноядерного процессора Snapdragon 710, хотя раньше ожидалось, что на этом месте окажется Snapdragon 675. Новинка получила в свое распоряжение 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Энергией все эти комплектующие призван обеспечить аккумулятор с объемом 4000 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки.
Смартфон Vivo X27 Pro получил выдвижную фронтальную камеру и ценник в $595

На рынке Китая Vivo X27 Pro появится уже 18 апреля. Его цена составляет 595 долларов. Пока ничего не известно о планах бренда относительно продаж модели в других странах мира, эксперты не исключают, что новинка останется эксклюзивом для Поднебесной.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:22

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