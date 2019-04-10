Смартфон Vivo X27 Pro получил выдвижную фронтальную камеру и ценник в $595





Новый смартфон Vivo X27 Pro уже доступен для жителей Китая по предзаказу. Покупателям предложат устройство с тройной основной камерой, имеющей 48, 13 и 2 МП, а не 48, 8 и 5 МП, как предполагалось раньше. 32-мегапиксельный фронтальный кристалл расположат на широкой выдвижной платформе в верхней части корпуса.Смартфон Vivo X27 Pro оснастили 6,7-дюймовым Super AMOLED экраном Sony IMX586, занимающим 92,12% пространства передней панели. Новинка будет функционировать на базе одноядерного процессора Snapdragon 710, хотя раньше ожидалось, что на этом месте окажется Snapdragon 675. Новинка получила в свое распоряжение 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Энергией все эти комплектующие призван обеспечить аккумулятор с объемом 4000 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки.На рынке Китая Vivo X27 Pro появится уже 18 апреля. Его цена составляет 595 долларов. Пока ничего не известно о планах бренда относительно продаж модели в других странах мира, эксперты не исключают, что новинка останется эксклюзивом для Поднебесной.