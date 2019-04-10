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Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес

Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение. На нём она позирует без верха, прикрывая интимные части тела руками.
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес

Впервые Александр Цекало и Дарина Эрвин сообщили о своём романе ещё в 2018 году, но уже сейчас пара официально узаконила свои отношения. При этом разница в возрасте не комментируется, но для телеведущего это не играет никакой роли. В свою очередь Эрвин ещё больше привлекает внимание к своей персоне, публикуя очень откровенные фотографии на своей странице в социальной сети.

Александр Цекало неоднократно сообщал о своей привязанности к новой супруге. Он отметил, что очень счастлив рядом с ней. Также шоумен не может нарадоваться их совместным времяпровождением и даже называет жену «личным наркотиком».



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 20:23

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