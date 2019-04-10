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Ксения Бородина отказалась встать на защиту Ольги Бузовой в конфликте с Беллой Потемкиной

Ксения Бородина не встала на защиту коллеги Ольги Бузовой в ссоре с Беллой Потемкиной. Прежде поющая телеведущая отметила, что дизайнер якобы скопировала принт "Губы" на ее фирменных футболках.
Ксения Бородина отказалась встать на защиту Ольги Бузовой в конфликте с Беллой Потемкиной

Ксения Бородина решила, как и многие, прокомментировать произошедший конфликт, однако телеведущая не поддержала свою коллегу Ольгу Бузову, а, наоборот, отметила, что у многих брендов есть подобные принты, потому его нельзя назвать уникальным.

Ольга Бузова пока на комментарий Бородиной никак не отреагировала, а Белла Потемкина прежде объяснила, что она не забирала принт у Ольги Бузовой, просто исполнительница вдохновила дизайнера на создание оригинальных вещей.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:17

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