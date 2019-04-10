Ксения Бородина отказалась встать на защиту Ольги Бузовой в конфликте с Беллой Потемкиной

Ксения Бородина решила, как и многие, прокомментировать произошедший конфликт, однако телеведущая не поддержала свою коллегу Ольгу Бузову, а, наоборот, отметила, что у многих брендов есть подобные принты, потому его нельзя назвать уникальным.Ольга Бузова пока на комментарий Бородиной никак не отреагировала, а Белла Потемкина прежде объяснила, что она не забирала принт у Ольги Бузовой, просто исполнительница вдохновила дизайнера на создание оригинальных вещей.