Ксения Бородина отказалась встать на защиту Ольги Бузовой в конфликте с Беллой Потемкиной
Ксения Бородина не встала на защиту коллеги Ольги Бузовой в ссоре с Беллой Потемкиной. Прежде поющая телеведущая отметила, что дизайнер якобы скопировала принт "Губы" на ее фирменных футболках.
Ксения Бородина решила, как и многие, прокомментировать произошедший конфликт, однако телеведущая не поддержала свою коллегу Ольгу Бузову, а, наоборот, отметила, что у многих брендов есть подобные принты, потому его нельзя назвать уникальным.
Ольга Бузова пока на комментарий Бородиной никак не отреагировала, а Белла Потемкина прежде объяснила, что она не забирала принт у Ольги Бузовой, просто исполнительница вдохновила дизайнера на создание оригинальных вещей.
Ксения Бородина решила, как и многие, прокомментировать произошедший конфликт, однако телеведущая не поддержала свою коллегу Ольгу Бузову, а, наоборот, отметила, что у многих брендов есть подобные принты, потому его нельзя назвать уникальным.
Ольга Бузова пока на комментарий Бородиной никак не отреагировала, а Белла Потемкина прежде объяснила, что она не забирала принт у Ольги Бузовой, просто исполнительница вдохновила дизайнера на создание оригинальных вещей.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:17