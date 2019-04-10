АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.97 USD 64.78
Курс валют на 10.04.2019

Артём Сорока хочет, чтобы Ирина Пинчук оставалась на «Доме-2»

Участник нашумевшей телестройки «Дом-2» Артём Сорока хочет, чтобы Ирина Пинчук оставалась на проекте. Девушка призналась молодому человеку, что её вновь одолевает желание бросить всё и отправиться за ворота.
Артём Сорока хочет, чтобы Ирина Пинчук оставалась на «Доме-2»

Ирина Пинчук уже однажды покидала стены привычного «Дома-2», но после возвращения решила, что всё же продолжит попытки строить отношения с кем-то из участников. Тут же на девушку обратил внимание Артём Сорока. По мнению зрителей, его интерес к коллеге вызван исключительно планами задержаться на телестройке как можно дольше.
Артём Сорока хочет, чтобы Ирина Пинчук оставалась на «Доме-2»

Недавно Артём Сорока и вовсе заявил, что хочет, чтобы Ирина Пинчук оставалась на проекте. Такой разговор между молодыми людьми произошёл тогда, когда та призналась в очередном желании уйти. Проектант посоветовал ей просто съездить домой отдохнуть, а потом уже решать, что делать дальше.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Длинная борода у мужчин
Дмитрий Тарасов: «Моя жена не работает.
Фёдор Стрелков подтвердил расставание с
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Появились первые фото смартфона OnePlus
Роза Сябитова предупредила всех женщин
Светлана Ходченкова опубликовала в
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин
Смартфон Vivo X27 Pro получил выдвижную
Ольга Бузова спровоцировала в Сети
Сашу Черно снова раскритиковали за
Семья Ольги Рапунцель на «Доме-2»
Ксения Бородина отказалась встать на
Артём Сорока хочет, чтобы Ирина Пинчук
«Маленькая Волочкова»: 3-летняя дочь
У берегов Турции обнаружено затонувшее
Стартовали продажи обновлённого KIA
Стали известны самые популярные игры
Porsche 911 Speedster могут представить
Вдова Дмитрия Марьянова отказала
Перед смертью Алексей Булдаков мечтал
Летчики-истребители Тихоокеанского
На территории «Дома-2» начался снос
Саша Черно после ухода с «Дома-2»
«Я думала, только мне такое пишут»:
Российский актер озвучки: «Последний
Нюша в откровенной фотосессии оказалась
В теле уроженца Татарстана с помощью
Саша Черно второй раз чихнула в эфире
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель
Просмотреть все новости