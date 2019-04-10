Артём Сорока хочет, чтобы Ирина Пинчук оставалась на «Доме-2»





Ирина Пинчук уже однажды покидала стены привычного «Дома-2», но после возвращения решила, что всё же продолжит попытки строить отношения с кем-то из участников. Тут же на девушку обратил внимание Артём Сорока. По мнению зрителей, его интерес к коллеге вызван исключительно планами задержаться на телестройке как можно дольше.Недавно Артём Сорока и вовсе заявил, что хочет, чтобы Ирина Пинчук оставалась на проекте. Такой разговор между молодыми людьми произошёл тогда, когда та призналась в очередном желании уйти. Проектант посоветовал ей просто съездить домой отдохнуть, а потом уже решать, что делать дальше.