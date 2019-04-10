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У берегов Турции обнаружено затонувшее 3 600 лет назад торговое судно

В Турции, около берегов курортного города Анталья, местными археологами были обнаружены обломки торгового судна. Затонуло оно, по предварительным подсчётами, приблизительно 3 600 лет назад.
У берегов Турции обнаружено затонувшее 3 600 лет назад торговое судно

Длина корабля – порядка 14-ти метров. Покоится оно в водах на 50-метровой глубине. Судно было загружено брускам меди общей массой в 1 500 килограмм – они уже подняты исследователями на сушу.
«Это настоящий прорыв в отрасли подводной археологии», – прокомментировал уникальную находку глава Антальи Мунир Караоглу.

Он пообещал предоставить более обширную информацию по этому делу после того, как завершатся все необходимые экспертизы.

Местный учёный Хакан Ониз выразил мнение, что судно, обломки которого обнаружены, в своё время использовалось в качестве торгового корабля, и на нём переправляли промышленную продукцию.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:00

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