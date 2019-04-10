Перед смертью Алексей Булдаков мечтал еще раз сыграть генерала Иволгина





Алексей Булдаков, как отметили его друзья, всегда сомневался в правильности выбранного пути. После премьеры фильма «Особенности национальной охоты» к нему пришла известность по всей России. Тогда он был довольно сдержанным и не хотел, чтобы его запомнили только как генерала Иволгина, но впоследствии изменил своё решение. Незадолго до смерти он встречался с Александром Шагановым и актёр рассказал, что очень хотел бы ещё раз сыграть полюбившегося многим генерала. На вопрос о том, что же именно будет делать Иволгин в новом фильме, Булдаков отшутился: «Конечно же выпивать».Алексей Булдаков умер 3 апреля 2019 года в одной из гостиниц Монголии. Похоронен на Троекуровском кладбище.