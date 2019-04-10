Перед смертью Алексей Булдаков мечтал еще раз сыграть генерала Иволгина
Перед смертью актёр Алексей Булдаков мечтал ещё раз сыграть полюбившегося всем генерала Иволгина. Именно этот персонаж принёс ему известность.
Алексей Булдаков, как отметили его друзья, всегда сомневался в правильности выбранного пути. После премьеры фильма «Особенности национальной охоты» к нему пришла известность по всей России. Тогда он был довольно сдержанным и не хотел, чтобы его запомнили только как генерала Иволгина, но впоследствии изменил своё решение. Незадолго до смерти он встречался с Александром Шагановым и актёр рассказал, что очень хотел бы ещё раз сыграть полюбившегося многим генерала. На вопрос о том, что же именно будет делать Иволгин в новом фильме, Булдаков отшутился: «Конечно же выпивать».
Алексей Булдаков умер 3 апреля 2019 года в одной из гостиниц Монголии. Похоронен на Троекуровском кладбище.
Алексей Булдаков, как отметили его друзья, всегда сомневался в правильности выбранного пути. После премьеры фильма «Особенности национальной охоты» к нему пришла известность по всей России. Тогда он был довольно сдержанным и не хотел, чтобы его запомнили только как генерала Иволгина, но впоследствии изменил своё решение. Незадолго до смерти он встречался с Александром Шагановым и актёр рассказал, что очень хотел бы ещё раз сыграть полюбившегося многим генерала. На вопрос о том, что же именно будет делать Иволгин в новом фильме, Булдаков отшутился: «Конечно же выпивать».
Алексей Булдаков умер 3 апреля 2019 года в одной из гостиниц Монголии. Похоронен на Троекуровском кладбище.