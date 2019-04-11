Жена Никиты Михалкова показала архивное фото со съемок «Сибирского цирюльника»

Михалков трудился над фильмом три года, а с начала написания сценария и до завершения экранизации прошло десять лет. Сам режиссер назвал свою работу «махиной». В то время большую поддержку ему оказали супруга с детьми, присутствовавшие на съемках. На обнародованном снимке Татьяны Михалковой показаны она с детьми и наблюдающий за процессом Никита Михалков.Его дочь Анна сыграла роль Дуняши в «Сибирском цирюльнике», а сын Артем - Бутурлина. Главные роли достались Олегу Меньшикову и Джулии Ормонд. Среди других известных артистов, также засветившихся в ленте, можно назвать Алексея Петренко, Марата Башарова и Даниэля Ольбрыхского.