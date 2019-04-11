АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

Жена Никиты Михалкова показала архивное фото со съемок «Сибирского цирюльника»

Жена Никиты Михалкова Татьяна опубликовала архивную фотографию со съемочного процесса фильма «Сибирский цирюльник». В кадре изображены она с детьми, а также сам режиссер кинокартины.
Жена Никиты Михалкова показала архивное фото со съемок «Сибирского цирюльника»

Михалков трудился над фильмом три года, а с начала написания сценария и до завершения экранизации прошло десять лет. Сам режиссер назвал свою работу «махиной». В то время большую поддержку ему оказали супруга с детьми, присутствовавшие на съемках. На обнародованном снимке Татьяны Михалковой показаны она с детьми и наблюдающий за процессом Никита Михалков.

Его дочь Анна сыграла роль Дуняши в «Сибирском цирюльнике», а сын Артем - Бутурлина. Главные роли достались Олегу Меньшикову и Джулии Ормонд. Среди других известных артистов, также засветившихся в ленте, можно назвать Алексея Петренко, Марата Башарова и Даниэля Ольбрыхского.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Приходит во сне»: Александр Панайотов
Жена Никиты Михалкова показала архивное
Звезда "Дома-2" Настя Милославская:
Karma Automotive выпустила
«Мало половин» на весь мир: Фанаты
Ученые рассказали о пяти действенных
Экс-участница «Дома-2» Элина Ковальская
Ольга Рапунцель ответила на обвинения в
Ксения Бородина в стихах призналась в
Татьяна Навка в пышном платье
Компания Sharp показала прототип
Эммануил Виторган готовится снова стать
Суббренд Chery готовит к презентации
Племянник Михаила Евдокимова сдал
Рассекреченные снимки самолета-шпиона
«Молодая девочка»: Мария Шукшина
Концепт Motorola RAZR 2019 года
Ученые: Растительная пища снижает риск
«Привет, братанчик»: Падчерица Саши
Ученые: Длинная борода у мужчин
Дмитрий Тарасов: «Моя жена не работает.
Фёдор Стрелков подтвердил расставание с
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Появились первые фото смартфона OnePlus
Роза Сябитова предупредила всех женщин
Светлана Ходченкова опубликовала в
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин
Смартфон Vivo X27 Pro получил выдвижную
Ольга Бузова спровоцировала в Сети
Сашу Черно снова раскритиковали за
Просмотреть все новости