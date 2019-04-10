Ученые: Растительная пища снижает риск ранней смерти





Ученые из США изучили более 27 тысяч добровольцев в возрасте от 20 лет и узнали, какие продукты снижают риск ранней смерти. Все эти люди ежедневно заполняли анкеты, где рассказывали о своем дневном рационе, а также упоминали, принимали ли они пищевые добавки в последний месяц. Такое масштабное изучение длилось 6 лет, за этот период из 27 тысяч добровольцев 3,6 тысяч скончались. Преждевременную смерть американец в 800 случаях вызвал рак, а в 945 – проблемы с сердечно-сосудистой системой.Американские ученые проанализировали все эти случаи и установили, что люди, регулярно употребляющие растительную пищу, оказались менее подвержены подобным рискам. Все дело в магнии, цинке, меди, калии, а также витаминах А и К, полученных ими из натуральных продуктов. Специалисты отметили, популярные современные пищевые добавки, призванные давать организму недостающие ему полезные вещества, оказались совершенно неэффективными, их влияние было практически незаметным. Поэтому ученые порекомендовали людям максимально расширить свой рацион в вопросе растительной пищи и следить за ее качеством, так как она является залогом крепкого здоровья и долгой жизни.