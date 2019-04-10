На территории «Дома-2» начался снос строений





Как стало известно по заявлениям Саши Черно, сейчас участники скандального проекта «Дом-2» добираются на лобное место по вечерам через грязь и лужи из-за начавшегося сноса некоторых строений на территории телестройки. Среди пользователей Сети тут же стали появляться слухи, что именно так и начинается полное закрытие надоевшего многим шоу, в котором в последнее время нет ничего, связанного с искренними чувствами и желанием найти свою любовь.Фолловеры уже предположили, что власти наконец обратили внимание на ужас, творящийся в рамках каждого нового эфира «Дома-2», услышали многочисленные жалобы зрителей и наконец решили навсегда закрыть проект. Само руководство телестройки пока никак не комментировало начавшийся снос отдельных строений в периметре.