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На территории «Дома-2» начался снос строений

На территории популярного реалити-шоу «Дом-2» начался снос некоторых строений. Об этом зрители телестройки узнали после того, как соответствующие кадры в социальной сети показала участница Саша Черно.
На территории «Дома-2» начался снос строений

Как стало известно по заявлениям Саши Черно, сейчас участники скандального проекта «Дом-2» добираются на лобное место по вечерам через грязь и лужи из-за начавшегося сноса некоторых строений на территории телестройки. Среди пользователей Сети тут же стали появляться слухи, что именно так и начинается полное закрытие надоевшего многим шоу, в котором в последнее время нет ничего, связанного с искренними чувствами и желанием найти свою любовь.
На территории «Дома-2» начался снос строений

Фолловеры уже предположили, что власти наконец обратили внимание на ужас, творящийся в рамках каждого нового эфира «Дома-2», услышали многочисленные жалобы зрителей и наконец решили навсегда закрыть проект. Само руководство телестройки пока никак не комментировало начавшийся снос отдельных строений в периметре.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:43

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