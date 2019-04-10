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Саша Черно после ухода с «Дома-2» займётся переработкой мусора

После ухода с проекта «Дом-2» скандальная участница Саша Черно планирует заниматься переработкой мусора в родном городе. Девушку даже не смущает то, что завод Ростеха, на котором она якобы будет работать, ещё пока даже не открылся в Сергиевом Посаде.
Саша Черно после ухода с «Дома-2» займётся переработкой мусора

Саша Черно в последнее время всё чаще стала говорить о возможности своего ухода за ворота «Дома-2», а на днях девушка и вовсе заявила, что даже знает, чем займётся, отправившись за ворота. Со слов супруги Иосифа Оганесяна, в Сергиевом Посаде планируется открытие крупного завода по переработке мусора. Именно туда и надеется попасть пока ещё участница «Дома-2».
Саша Черно после ухода с «Дома-2» займётся переработкой мусора

Кроме того, Саша Черно намекнула, что покинет телестройку она уже в этом году, но на смену себе приведёт на проект сестру, чтобы о династии Черно никто из зрителей не забывал.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:42

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