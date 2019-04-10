«Я думала, только мне такое пишут»: Ольга Бузова вступилась за Сергея Лазарева

Ольга Бузова рассказала, что недавно нашла пост, посвященный вопросу "зачем Сергей Лазарев едет на "Евровидение-2019"", телеведущая решила почитать комментарии и тут же удивилась. Многие писали, что певцу не стоит отправляться в Израиль, несмотря на то, что в прошлый раз он, представляя Россию, смог завоевать третье место.Ольга Бузова также отметила, что раньше думала, под волну негатива попадает только она. На ролике звезда слушает песню коллеги под названием "Scream", с которой он планирует выступить на песенном конкурсе. Бузова добавила, с такими исполнителями как Сергей Лазарев в следующем году Россия, возможно, сможет принять "Евровидение" у себя.