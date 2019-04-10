«Я думала, только мне такое пишут»: Ольга Бузова вступилась за Сергея Лазарева
Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала новое видео, в котором поинтересовалась, откуда у поклонников столько негатива по отношению к певцу Сергею Лазареву. Поющая телеведущая отметила, раньше она думала, что подобные высказывания пишут только ей.
Ольга Бузова рассказала, что недавно нашла пост, посвященный вопросу "зачем Сергей Лазарев едет на "Евровидение-2019"", телеведущая решила почитать комментарии и тут же удивилась. Многие писали, что певцу не стоит отправляться в Израиль, несмотря на то, что в прошлый раз он, представляя Россию, смог завоевать третье место.
Ольга Бузова также отметила, что раньше думала, под волну негатива попадает только она. На ролике звезда слушает песню коллеги под названием "Scream", с которой он планирует выступить на песенном конкурсе. Бузова добавила, с такими исполнителями как Сергей Лазарев в следующем году Россия, возможно, сможет принять "Евровидение" у себя.
Ольга Бузова рассказала, что недавно нашла пост, посвященный вопросу "зачем Сергей Лазарев едет на "Евровидение-2019"", телеведущая решила почитать комментарии и тут же удивилась. Многие писали, что певцу не стоит отправляться в Израиль, несмотря на то, что в прошлый раз он, представляя Россию, смог завоевать третье место.
Ольга Бузова также отметила, что раньше думала, под волну негатива попадает только она. На ролике звезда слушает песню коллеги под названием "Scream", с которой он планирует выступить на песенном конкурсе. Бузова добавила, с такими исполнителями как Сергей Лазарев в следующем году Россия, возможно, сможет принять "Евровидение" у себя.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:40