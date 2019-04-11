АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

Татьяна Навка в пышном платье анонсировала «сказочное» ледовое шоу

Олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Татьяна Навка поделилась с Instagram-аудиторией новым фотоснимком, на нём она предстала в пышном платье и с диадемой на голове. Таким способом звёздная фигуристка анонсировала «сказочное» ледовое шоу.
Татьяна Навка в пышном платье анонсировала «сказочное» ледовое шоу

Сейчас 43-летняя Татьяна Навка сосредоточена на своей семье, в соревнованиях она участия не принимает, однако реализует свой творческий потенциал в постановках ледовых представлений. Так, в прошедшем году знаменитость презентовала широкой общественности шоу по сказке «Аленький цветочек», получившее ошеломительный успех, а ещё ранее был не менее удачный проект под названием «Руслан и Людмила».
Татьяна Навка в пышном платье анонсировала «сказочное» ледовое шоу

Как оказалось, Татьяна Навка не намерена останавливаться на достигнутом и подготавливает очередное ледовое представление – судя по фотографии в Instagram, по сказке, главным персонажем которой является принцесса. В посте к кадру фигуристка уверила поклонников, что шоу стартует уже совсем скоро.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина в стихах призналась в
Татьяна Навка в пышном платье
Компания Sharp показала прототип
Эммануил Виторган готовится снова стать
Суббренд Chery готовит к презентации
Племянник Михаила Евдокимова сдал
Рассекреченные снимки самолета-шпиона
«Молодая девочка»: Мария Шукшина
Концепт Motorola RAZR 2019 года
Ученые: Растительная пища снижает риск
«Привет, братанчик»: Падчерица Саши
Ученые: Длинная борода у мужчин
Дмитрий Тарасов: «Моя жена не работает.
Фёдор Стрелков подтвердил расставание с
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Появились первые фото смартфона OnePlus
Роза Сябитова предупредила всех женщин
Светлана Ходченкова опубликовала в
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин
Смартфон Vivo X27 Pro получил выдвижную
Ольга Бузова спровоцировала в Сети
Сашу Черно снова раскритиковали за
Семья Ольги Рапунцель на «Доме-2»
Ксения Бородина отказалась встать на
Артём Сорока хочет, чтобы Ирина Пинчук
«Маленькая Волочкова»: 3-летняя дочь
У берегов Турции обнаружено затонувшее
Стартовали продажи обновлённого KIA
Стали известны самые популярные игры
Porsche 911 Speedster могут представить
Просмотреть все новости