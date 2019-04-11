Татьяна Навка в пышном платье анонсировала «сказочное» ледовое шоу
Олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Татьяна Навка поделилась с Instagram-аудиторией новым фотоснимком, на нём она предстала в пышном платье и с диадемой на голове. Таким способом звёздная фигуристка анонсировала «сказочное» ледовое шоу.
Сейчас 43-летняя Татьяна Навка сосредоточена на своей семье, в соревнованиях она участия не принимает, однако реализует свой творческий потенциал в постановках ледовых представлений. Так, в прошедшем году знаменитость презентовала широкой общественности шоу по сказке «Аленький цветочек», получившее ошеломительный успех, а ещё ранее был не менее удачный проект под названием «Руслан и Людмила».
Как оказалось, Татьяна Навка не намерена останавливаться на достигнутом и подготавливает очередное ледовое представление – судя по фотографии в Instagram, по сказке, главным персонажем которой является принцесса. В посте к кадру фигуристка уверила поклонников, что шоу стартует уже совсем скоро.
Сейчас 43-летняя Татьяна Навка сосредоточена на своей семье, в соревнованиях она участия не принимает, однако реализует свой творческий потенциал в постановках ледовых представлений. Так, в прошедшем году знаменитость презентовала широкой общественности шоу по сказке «Аленький цветочек», получившее ошеломительный успех, а ещё ранее был не менее удачный проект под названием «Руслан и Людмила».
Как оказалось, Татьяна Навка не намерена останавливаться на достигнутом и подготавливает очередное ледовое представление – судя по фотографии в Instagram, по сказке, главным персонажем которой является принцесса. В посте к кадру фигуристка уверила поклонников, что шоу стартует уже совсем скоро.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:11