Ученые рассказали о пяти действенных способах быстро уснуть





Специалисты рекомендуют для начала изменить свой режим дня таким образом, чтобы перед сном было около 30 минут на прогулки. За это время организм немного устанет и уснуть будет намного проще. Также свежий воздух способствует более крепкому сну. Второй и не менее интересный способ заключается в выполнении монотонной и простой работы. К примеру, можно попробовать перемотать клубок ниток или перебрать крупу. Также можно решить сложную математическую задачу. При выполнении этих действий организм почувствует сильную усталость и сонливость уже через 20 минут.Ещё одним хорошим вариантом являются ароматы. Эксперты рекомендуют использовать различные ароматические масла или подушки с наполнителями из трав. Они помогут расслабиться и быстрее уснуть. Главное в этом случае подобрать такие ароматы, на которые не будет аллергии. Похожая ситуация с едой. Помогут бананы, сушёные финики или сыр. Это касается и тёплого стакана молока с мёдом.Последним, но не менее действенным, является регулярный секс перед сном. В этом случае мозг вырабатывает необходимый гормон удовольствия серотонин, а само тело физически истощается. Это заметно увеличивает скорость засыпания и общую удовлетворённость сном.