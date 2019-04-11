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Ученые рассказали о пяти действенных способах быстро уснуть

Учёные рассказали о пяти самых действенных способах быстро уснуть. Это касается граждан, постоянно испытывающих трудности с засыпанием из-за неправильного режима.
Ученые рассказали о пяти действенных способах быстро уснуть

Специалисты рекомендуют для начала изменить свой режим дня таким образом, чтобы перед сном было около 30 минут на прогулки. За это время организм немного устанет и уснуть будет намного проще. Также свежий воздух способствует более крепкому сну. Второй и не менее интересный способ заключается в выполнении монотонной и простой работы. К примеру, можно попробовать перемотать клубок ниток или перебрать крупу. Также можно решить сложную математическую задачу. При выполнении этих действий организм почувствует сильную усталость и сонливость уже через 20 минут.

Ещё одним хорошим вариантом являются ароматы. Эксперты рекомендуют использовать различные ароматические масла или подушки с наполнителями из трав. Они помогут расслабиться и быстрее уснуть. Главное в этом случае подобрать такие ароматы, на которые не будет аллергии. Похожая ситуация с едой. Помогут бананы, сушёные финики или сыр. Это касается и тёплого стакана молока с мёдом.

Последним, но не менее действенным, является регулярный секс перед сном. В этом случае мозг вырабатывает необходимый гормон удовольствия серотонин, а само тело физически истощается. Это заметно увеличивает скорость засыпания и общую удовлетворённость сном.



 
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Наука
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 07:11

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