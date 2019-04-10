Porsche 911 Speedster могут представить на предстоящем автосалоне в Нью-Йорке





Ранее считалось, что на данном мероприятии бренд представит свой Porsche Cayenne Coupe, но официальные представители компании опровергли эти слухи и заявили, что покажут совершенно новую модель. Чуть позже стало ясно, что речь идет о 911 Speedster, ведь все клиенты, уже полностью оплатившие данный автомобиль, получили персональные приглашения на отдельное мероприятие, которое состоится 18 апреля.На данный момент об этой новинке неизвестно практически ничего. Она должна получить 4,0-литровый турбированный двигатель GT3, генерирующий 500 лошадиных сил и выдающий 460 Нм крутящего момента. Также известно, что Porsche 911 Speedster будет иметь оригинальный дизайн кузова, колесных дисков и специальные шильдики на нем. Новинка должна получить более «заваленное» лобовое стекло и «пузырчатую» крышку моторного отсека. Общий вес автомобиля планируют снизить за счет использования карбоновых и титановых деталей в общей конструкции.Производство первой партии спорткаров 911 Speedster намечено на первую половину 2019 года, но ее тираж будет ограничен. Автопроизводитель Porsche сначала планирует собрать только 1984 единицы, а о его дальнейших намерениях пока неизвестно.