Саша Черно второй раз чихнула в эфире как "свинья" и опозорилась перед телезрителями
Скандальная участница реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно в очередной раз опозорилась во время эфира, чихнув как "свинья". Жена Иосифа Оганесяна живет в Периметре несколько лет, однако так и не смогла завоевать любовь поклонников.
Саша Черно то и дело попадает под волну критики со стороны телезрителей, причиной чему становится ее лишний вес, характер и поведение. То и дело девушка ссорится со своим супругом Иосифом Оганесяном, а недавно даже решила подать заявление на развод. Тем не менее, в последнем эфире проектантка снова опозорилась перед публикой, чихнув как "свинья".
Во время тет-а-тета с Ольгой Орловой Саша Черно нечаяяно чихнула, и все было бы нормально, но после чиха от нее последовал странный звук, напоминающий свиной хрип. Прежде супруг звезды "Дома-2" Иосиф Оганесян жаловался, что после чиха девушки у него даже разболелась рука.
Саша Черно то и дело попадает под волну критики со стороны телезрителей, причиной чему становится ее лишний вес, характер и поведение. То и дело девушка ссорится со своим супругом Иосифом Оганесяном, а недавно даже решила подать заявление на развод. Тем не менее, в последнем эфире проектантка снова опозорилась перед публикой, чихнув как "свинья".
Во время тет-а-тета с Ольгой Орловой Саша Черно нечаяяно чихнула, и все было бы нормально, но после чиха от нее последовал странный звук, напоминающий свиной хрип. Прежде супруг звезды "Дома-2" Иосиф Оганесян жаловался, что после чиха девушки у него даже разболелась рука.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:20