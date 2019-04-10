АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.97 USD 64.78
Курс валют на 10.04.2019

Саша Черно второй раз чихнула в эфире как "свинья" и опозорилась перед телезрителями

Скандальная участница реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно в очередной раз опозорилась во время эфира, чихнув как "свинья". Жена Иосифа Оганесяна живет в Периметре несколько лет, однако так и не смогла завоевать любовь поклонников.
Саша Черно второй раз чихнула в эфире как "свинья" и опозорилась перед телезрителями

Саша Черно то и дело попадает под волну критики со стороны телезрителей, причиной чему становится ее лишний вес, характер и поведение. То и дело девушка ссорится со своим супругом Иосифом Оганесяном, а недавно даже решила подать заявление на развод. Тем не менее, в последнем эфире проектантка снова опозорилась перед публикой, чихнув как "свинья".

Во время тет-а-тета с Ольгой Орловой Саша Черно нечаяяно чихнула, и все было бы нормально, но после чиха от нее последовал странный звук, напоминающий свиной хрип. Прежде супруг звезды "Дома-2" Иосиф Оганесян жаловался, что после чиха девушки у него даже разболелась рука.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Перед смертью Алексей Булдаков мечтал
Летчики-истребители Тихоокеанского
На территории «Дома-2» начался снос
Саша Черно после ухода с «Дома-2»
«Я думала, только мне такое пишут»:
Российский актер озвучки: «Последний
Нюша в откровенной фотосессии оказалась
В теле уроженца Татарстана с помощью
Саша Черно второй раз чихнула в эфире
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель
Военный эксперт объяснил, почему Турция
Грузия с поддержкой NASA хочет
Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой
В лесу Ульяновской области обнаружен
Ольга Бузова "наколдовала" материнство
Уфологи обнаружили останки древних
В Россию вернулся кроссовер Changan CS75
Саша Черно собрала документы на развод
«Казалось, что он просто спал»: Подруга
После конференции «Образование цифровой
Уфолог обнаружил на Марсе инопланетную
Петр Порошенко снова впустит в Украину
«Самое страшное позади»: Иосиф Пригожин
Эксперты: Летающие автомобили могут
Американские психологи рассказали о
Симбиоз Lamborghini и Louis Vuitton
Елена Подкаминская отмечает 40-летие: 9
Ученые рассказали о новой теории
Британский бренд Bentley показал тизер
Светлана Лобода нежно поздравила свою
Просмотреть все новости