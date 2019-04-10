Саша Черно второй раз чихнула в эфире как "свинья" и опозорилась перед телезрителями

Саша Черно то и дело попадает под волну критики со стороны телезрителей, причиной чему становится ее лишний вес, характер и поведение. То и дело девушка ссорится со своим супругом Иосифом Оганесяном, а недавно даже решила подать заявление на развод. Тем не менее, в последнем эфире проектантка снова опозорилась перед публикой, чихнув как "свинья".Во время тет-а-тета с Ольгой Орловой Саша Черно нечаяяно чихнула, и все было бы нормально, но после чиха от нее последовал странный звук, напоминающий свиной хрип. Прежде супруг звезды "Дома-2" Иосиф Оганесян жаловался, что после чиха девушки у него даже разболелась рука.