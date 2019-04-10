Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель уехали в отпуск во Владивосток





Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель, по слухам, наконец выпросили у руководства «Дома-2» отпуск и уже отправились во Владивосток к родственникам участника. Об этом заговорили поклонники пары в Сети, которые даже якобы узнали, что глава семьи уже собрался продавать квартиру в родном городе, взамен которой планирует приобрести недвижимость в Москве.Сама же Ольга Рапунцель очень ждала этого отпуска, утверждая, что она сильно устала и вполне заслужила хотя бы кратковременную смену обстановки.