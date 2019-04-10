Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель уехали в отпуск во Владивосток
Скандальная супружеская пара Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель уехали в отпуск во Владивосток. Участники не скрывают радости от того, что наконец у них появилась возможность отдохнуть от камер и постоянного присутствия кого-то постороннего в их жизни.
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель, по слухам, наконец выпросили у руководства «Дома-2» отпуск и уже отправились во Владивосток к родственникам участника. Об этом заговорили поклонники пары в Сети, которые даже якобы узнали, что глава семьи уже собрался продавать квартиру в родном городе, взамен которой планирует приобрести недвижимость в Москве.
Сама же Ольга Рапунцель очень ждала этого отпуска, утверждая, что она сильно устала и вполне заслужила хотя бы кратковременную смену обстановки.
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель, по слухам, наконец выпросили у руководства «Дома-2» отпуск и уже отправились во Владивосток к родственникам участника. Об этом заговорили поклонники пары в Сети, которые даже якобы узнали, что глава семьи уже собрался продавать квартиру в родном городе, взамен которой планирует приобрести недвижимость в Москве.
Сама же Ольга Рапунцель очень ждала этого отпуска, утверждая, что она сильно устала и вполне заслужила хотя бы кратковременную смену обстановки.