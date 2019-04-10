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Вдова Дмитрия Марьянова отказала медикам в госпитализации

Недавно вдове Дмитрия Марьянова вызвали скорую помощь из-за проблем со здоровьем. Несмотря на просьбы врачей, она отказалась от госпитализации.
Вдова Дмитрия Марьянова отказала медикам в госпитализации

Медики поставили Ксении Бик диагноз острый пиелонефрит, но она не решилась ехать в больницу, объяснив это тем, что в настоящее время у нее плотный трудовой график и нет возможности посещать больницу.

У вдовы умершего актера имеются проблемы с почками из-за цистита, который она так и не вылечила, и в результате заболевание стало хроническим. Бик заверила, что лечится дома и за ней приглядывает ее дочь, которая кормит мать и просит регулярно измерять температуру.
Актриса является единственной официальной супругой Марьянова, от которого она родила дочь Анфису.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:55

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