Вдова Дмитрия Марьянова отказала медикам в госпитализации





Медики поставили Ксении Бик диагноз острый пиелонефрит, но она не решилась ехать в больницу, объяснив это тем, что в настоящее время у нее плотный трудовой график и нет возможности посещать больницу.У вдовы умершего актера имеются проблемы с почками из-за цистита, который она так и не вылечила, и в результате заболевание стало хроническим. Бик заверила, что лечится дома и за ней приглядывает ее дочь, которая кормит мать и просит регулярно измерять температуру.Актриса является единственной официальной супругой Марьянова, от которого она родила дочь Анфису.