Новый хэтчбек i3 Tech из серии BMW 1-Series 2020 получит мощный 4-цилиндровый двигатель





Немецкая компания BMW дозированно делится с общественностью подробностями о своей новой 1-Series 2020. Совсем недавно бренд рассказал про обновленный хэтчбек. Новинка получит более заметную радиаторную решетку, угловатые передние фары, задняя часть кузова будет иметь более плавные изогнутые линии, большие выхлопные трубы и тонкие задние фонари.Главная особенность BMW 1-Series 2020 – это экологичный хэтчбек i3 Tech. Новинка получит технологию EV ARB (ограничение непрерывного скольжения) для своего двигателя, что в последствии станет стандартом для серии. Это позволит увеличить маневренность машины, а также улучшить ее тягу. Обновленный хэтчбек получит динамичные тормоза и повышенную жесткость кручения.Под капотом у BMW 1-Series 2020 i3 Tech расположится 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 301 лошадиная сила или 225 кВт, что сопоставимо с Mercedes-AMG A35. Подобные ходовые характеристики впечатляют, особенно на фоне заявлений немецкого бренда о том, что данный хэтчбек – это не спортивный автомобиль.