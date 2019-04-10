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Стартовали продажи обновлённого KIA Forte со сниженным ценником в 750 000 рублей

Южнокорейский производитель автомобилей KIA Motors сообщил о том, что на китайском рынке стартовали продажи обновлённой модели Forte нынешнего модельного года со сниженным ценником, эквивалентным 750 000 рублей. Внешне машина значительно отличается от Cerato последнего поколения, реализующегося на территории РФ.
Стартовали продажи обновлённого KIA Forte со сниженным ценником в 750 000 рублей

Можно сказать, что Forte является удешевлённой альтернативой Cerato. Габариты обновлённой модели превышают таковые её предшественника, составляя 4,5 x 1,7 x 1,5 метра, а колёсная база – 2,6 метра. В движение «четырёхдверка» приводится двигателем объёмом на 1,6 литра и мощностью в 123 лошадиные силы, функционирующим наряду с «механикой» на 6 ступеней или с 6-диапазонным «автоматом».

Внешний вид KIA Forte остался прежним, зато салон инженеры оборудовали инновационной системой мультимедиа с большим дисплеем и возможностью управлять опциями машины посредством смартфона.

Выпускаются модели на предприятии Dongfeng Yueda KIA. Они будут продаваться только на авторынке Китая, минимальная цена – 78 800 юаней, или же 750 000 рублей по нынешнему курсу.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:59

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