Стартовали продажи обновлённого KIA Forte со сниженным ценником в 750 000 рублей





Можно сказать, что Forte является удешевлённой альтернативой Cerato. Габариты обновлённой модели превышают таковые её предшественника, составляя 4,5 x 1,7 x 1,5 метра, а колёсная база – 2,6 метра. В движение «четырёхдверка» приводится двигателем объёмом на 1,6 литра и мощностью в 123 лошадиные силы, функционирующим наряду с «механикой» на 6 ступеней или с 6-диапазонным «автоматом».Внешний вид KIA Forte остался прежним, зато салон инженеры оборудовали инновационной системой мультимедиа с большим дисплеем и возможностью управлять опциями машины посредством смартфона.Выпускаются модели на предприятии Dongfeng Yueda KIA. Они будут продаваться только на авторынке Китая, минимальная цена – 78 800 юаней, или же 750 000 рублей по нынешнему курсу.