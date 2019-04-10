В лесу Ульяновской области обнаружен труп пропавшего 33-летнего мужчины





Обнаружил тело один из жителей населённого пункта в Барышском районе. Он незамедлительно сообщил в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили личность умершего. Им оказался один из граждан, которые числились пропавшими без вести.На данный момент проводится детальная проверка по факту смерти мужчины. Также устанавливается точная причина произошедшего. Родственники подтвердили, что гражданин уже несколько раз уходил из дома и последний раз его видели осенью 2018 года. Больше на связь он не выходил.