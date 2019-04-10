Ольга Бузова "наколдовала" материнство своей подруге

«Мой Томат. До сих пор не верится, что ты стала мамой. Такое счастье. Так рада за тебя, за вас с Саньком. Я очень тебя люблю и поздравляю ещё раз от всей души, как писали девочки у нас в группе «Бузова наколдовала». Томик родила сразу на следующий день после встречи со мной. Пусть малыш растёт здоровым и счастливым».

На своей странице в Instagram Ольга Бузова написала трогательный пост, посвященный ее подруге. Знаменитость отметила, что желает семье только счастья, а также здоровья малышу.Поклонники Ольги Бузовой поспешили присоединиться к ее поздравлениям, многие пожелали молодым родителям и малышу благополучия, а также отметили, что поющая телеведущая, похоже, действительно обладает магическим даром.