Племянник Михаила Евдокимова сдал ДНК-тест на отцовство рожденного после случайной связи мальчика





35-летний Андрей Евдокимов, племянник известного покойного советского и российского артиста Михаила Евдокимова, еще не успел стать успешным актером, но смог попасть в самый эпицентр громкого скандала. 7 лет назад у него была случайная связь с девушкой Александрой, после чего они проснулись в одной постели. Молодые люди не стали обсуждать случившееся и с тех пор больше не виделись.Вскоре Александра узнала о том, что беременна и сразу позвонила по этому поводу племяннику Михаила Евдокимова Андрею, но тот не захотел ее слушать. Девушка приняла решение не беспокоить его и начала воспитывать ребенка самостоятельно. По мере взросления сын начал интересоваться у матери о своем отце, но она не может ответить ему на этот вопрос, так как в ту ночь у нее была связь не только с Андреем, но и с другим парнем.Поэтому племянник Михаила Евдокимова и его «конкурент» сдали ДНК-тесты на отцовство. Оглашенные результаты поразили абсолютно всех – ни один из этих мужчин не был отцом ребенка. Больше всего удивилась сама Александра, потребовавшая повторной процедуры.