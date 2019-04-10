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Летчики-истребители Тихоокеанского флота отразили авиаудар в Арктике

Истребители авиации Тихоокеанского флота отразили удар в небе над Арктикой. Об этом сообщил Николай Воскресенский, являющийся главой пресс-центра Восточного военного округа по ТОФ.
Летчики-истребители Тихоокеанского флота отразили авиаудар в Арктике

По словам Воскресенского, маневры происходили на территории Камчатского края с участием самолетов Ил-38. Последние в ходе учений взяли на себя роль условных противников российской авиации. Боевые машины имитировали нанесение удара по важным объектам, расположенным на территории Арктики. В воздух для ликвидации самолетов были подняты перехватчики МиГ-31.

По данным издания «ПолитЭксперт», самолеты выполнили плановый полет на аэродром, после чего переместились на остров Врангеля. Далее перехватчики выявили противника и совершили несколько запусков ракет типа «воздух-воздух». Экипаж, принимавший участие в учениях, полностью справился с поставленными задачами.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:47

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