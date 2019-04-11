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Karma Automotive выпустила коллекционную версию Revero Black Ocean

Американский производитель Karma Automotive презентовал в едином экземпляре автомобиль Revero Black Ocean. Теперь в его планах выпускать коллекционные модели по индивидуальным заказам.
Karma Automotive выпустила коллекционную версию Revero Black Ocean

Компания прежде переименовала свою фабрику в Центр инноваций и индивидуализации, где запустит конвейер по созданию гибридных машин Revero. По этому поводу Karma Automotive представила эксклюзивную модель Revero Black Ocean.

Выпущенная в единственном экземпляре новинка станет новым направлением в деятельности фирмы из Калифорнии. Ныне она намерена разрабатывать коллекционные автомобили по индивидуальным заказам. Данный транспорт сможет порадовать определенными уникальными деталями, так как они выполнены вручную, начиная от декора и завершая окраской кузова.

Revero Black Ocean получил два электромотора с мощностью 409 лошадиных сил. Один заряд позволяет проехать машине до 80 километров, а с двухлитровым двигателем на 238 лошадей общий ход составляет 483 километра. В продажу автомобиль выйдет во второй половине этого года.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:20

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