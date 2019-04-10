АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.97 USD 64.78
Курс валют на 10.04.2019

Саша Черно собрала документы на развод с Иосифом Оганесяном

Саша Черно окончательно рассорилась со своим супругом Иосифом Оганесяном и уже решила собрать документы на развод. Сам участник "Дома-2" не разговаривает с женой, прячется и жалуется на постоянную тиранию дома.
Саша Черно собрала документы на развод с Иосифом Оганесяном

Саша Черно и Иосиф Оганесян давно завоевали скандальную репутацию и популярность на проекте "Дом-2", в большей степени благодаря постоянному выяснению отношений. Брак проектантов оказался под угрозой, телезрители с самого начала предполагали, что вместе им быть долго не удастся. Теперь же конфликт между влюбленными, видимо, окончательно зашел в тупик.

Саша Черно после многочисленных заявлений о расставании решила пойти дальше и собрать документы, необходимые для оформления развода. Девушка обижена на Иосифа Оганесяна за то, что он совсем не слышит ее точку зрения, постоянно поднимает уже решенные темы и продолжает настаивать на своем.

Иосиф Оганесян, в свою очередь, избегает разговора с супругой, прячется от нее, а также то и дело обсуждает с другими участниками реалити-шоу "Дом-2" тиранию у него дома. Проектант не теряет надежды реализовать себя в творчестве и стать известным актером.

Саша Черно подчеркивает, она не против отправиться в путешествие, как того хочет Оганесян, однако не в морское, и не сейчас. Для начала, по мнению звезды реалити, нужно купить недвижимость, а там уже и дети подрастут, и можно ехать. По мнению Иосифа Оганесяна, Саша Черно портит их отношения ревностью и своими запретами.

Проектанка отметила, она пока не знает, что делать дальше, однако жить в мечтах, как прежде, строя несбыточные планы, больше не хочет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Перед смертью Алексей Булдаков мечтал
Летчики-истребители Тихоокеанского
На территории «Дома-2» начался снос
Саша Черно после ухода с «Дома-2»
«Я думала, только мне такое пишут»:
Российский актер озвучки: «Последний
Нюша в откровенной фотосессии оказалась
В теле уроженца Татарстана с помощью
Саша Черно второй раз чихнула в эфире
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель
Военный эксперт объяснил, почему Турция
Грузия с поддержкой NASA хочет
Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой
В лесу Ульяновской области обнаружен
Ольга Бузова "наколдовала" материнство
Уфологи обнаружили останки древних
В Россию вернулся кроссовер Changan CS75
Саша Черно собрала документы на развод
«Казалось, что он просто спал»: Подруга
После конференции «Образование цифровой
Уфолог обнаружил на Марсе инопланетную
Петр Порошенко снова впустит в Украину
«Самое страшное позади»: Иосиф Пригожин
Эксперты: Летающие автомобили могут
Американские психологи рассказали о
Симбиоз Lamborghini и Louis Vuitton
Елена Подкаминская отмечает 40-летие: 9
Ученые рассказали о новой теории
Британский бренд Bentley показал тизер
Светлана Лобода нежно поздравила свою
Просмотреть все новости