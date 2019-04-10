Саша Черно собрала документы на развод с Иосифом Оганесяном

Саша Черно и Иосиф Оганесян давно завоевали скандальную репутацию и популярность на проекте "Дом-2", в большей степени благодаря постоянному выяснению отношений. Брак проектантов оказался под угрозой, телезрители с самого начала предполагали, что вместе им быть долго не удастся. Теперь же конфликт между влюбленными, видимо, окончательно зашел в тупик.Саша Черно после многочисленных заявлений о расставании решила пойти дальше и собрать документы, необходимые для оформления развода. Девушка обижена на Иосифа Оганесяна за то, что он совсем не слышит ее точку зрения, постоянно поднимает уже решенные темы и продолжает настаивать на своем.Иосиф Оганесян, в свою очередь, избегает разговора с супругой, прячется от нее, а также то и дело обсуждает с другими участниками реалити-шоу "Дом-2" тиранию у него дома. Проектант не теряет надежды реализовать себя в творчестве и стать известным актером.Саша Черно подчеркивает, она не против отправиться в путешествие, как того хочет Оганесян, однако не в морское, и не сейчас. Для начала, по мнению звезды реалити, нужно купить недвижимость, а там уже и дети подрастут, и можно ехать. По мнению Иосифа Оганесяна, Саша Черно портит их отношения ревностью и своими запретами.Проектанка отметила, она пока не знает, что делать дальше, однако жить в мечтах, как прежде, строя несбыточные планы, больше не хочет.