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В теле уроженца Татарстана с помощью рентгена нашли три мобильных телефона

В теле уроженца Татарстана с помощью рентгена сотрудники полиции обнаружили три мобильных телефона. Задержанный пытался пронести их в прямой кишке своему другу, находящемуся в исправительной колонии.
В теле уроженца Татарстана с помощью рентгена нашли три мобильных телефона

Установить наличие посторонних предметов в теле гражданина помог металлоискатель. Задержанный направлялся на длительное свидание со своим другом, заключённым в колонии, но сигнал устройства привлёк внимание охраны. В ходе досмотра сотрудники правоохранительных органов решили провести медицинское обследование и направили подозреваемого на рентген. Именно благодаря ему удалось обнаружить наличие посторонних предметов в прямой кишке мужчины.

Оказалось, что таким образом задержанный пытался пронести три небольших телефона и один аккумулятор. Все предметы изъяты, а сам гражданин будет привлечён к административной ответственности. Во встрече со своим другом ему также отказали.



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 19:30

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