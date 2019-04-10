В теле уроженца Татарстана с помощью рентгена нашли три мобильных телефона





Установить наличие посторонних предметов в теле гражданина помог металлоискатель. Задержанный направлялся на длительное свидание со своим другом, заключённым в колонии, но сигнал устройства привлёк внимание охраны. В ходе досмотра сотрудники правоохранительных органов решили провести медицинское обследование и направили подозреваемого на рентген. Именно благодаря ему удалось обнаружить наличие посторонних предметов в прямой кишке мужчины.Оказалось, что таким образом задержанный пытался пронести три небольших телефона и один аккумулятор. Все предметы изъяты, а сам гражданин будет привлечён к административной ответственности. Во встрече со своим другом ему также отказали.