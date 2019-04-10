В теле уроженца Татарстана с помощью рентгена нашли три мобильных телефона
В теле уроженца Татарстана с помощью рентгена сотрудники полиции обнаружили три мобильных телефона. Задержанный пытался пронести их в прямой кишке своему другу, находящемуся в исправительной колонии.
Установить наличие посторонних предметов в теле гражданина помог металлоискатель. Задержанный направлялся на длительное свидание со своим другом, заключённым в колонии, но сигнал устройства привлёк внимание охраны. В ходе досмотра сотрудники правоохранительных органов решили провести медицинское обследование и направили подозреваемого на рентген. Именно благодаря ему удалось обнаружить наличие посторонних предметов в прямой кишке мужчины.
Оказалось, что таким образом задержанный пытался пронести три небольших телефона и один аккумулятор. Все предметы изъяты, а сам гражданин будет привлечён к административной ответственности. Во встрече со своим другом ему также отказали.
Установить наличие посторонних предметов в теле гражданина помог металлоискатель. Задержанный направлялся на длительное свидание со своим другом, заключённым в колонии, но сигнал устройства привлёк внимание охраны. В ходе досмотра сотрудники правоохранительных органов решили провести медицинское обследование и направили подозреваемого на рентген. Именно благодаря ему удалось обнаружить наличие посторонних предметов в прямой кишке мужчины.
Оказалось, что таким образом задержанный пытался пронести три небольших телефона и один аккумулятор. Все предметы изъяты, а сам гражданин будет привлечён к административной ответственности. Во встрече со своим другом ему также отказали.
Происшествия
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 19:30