АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.95 USD 64.74
Курс валют на 11.04.2019

Суббренд Chery готовит к презентации обновлённый концептуальный внедорожник Jetour X

Компания Jetour, появившаяся в январе прошлого года как суббренд китайского производителя автомобилей Chery, подготавливает к презентации внедорожник X. Его концепт был представлен ранее в Пекине, но производство автомодели так и не наладили – дизайн машины многим показался «странным».
Суббренд Chery готовит к презентации обновлённый концептуальный внедорожник Jetour X

Однако инженеры Jetour всё же не стали отказываться от идеи ввести разработанный ими прототип в серийную продажу, а потому на шанхайском автосалоне уже в этом месяце презентуют обновлённый концептуальный внедорожник. Согласно скетчам, на днях появившимся в интернете, переработанный прототип автомодели выполнен в спортивном и, можно сказать, в некоторой степени агрессивном стиле: машина получит более узкие «фонари» и увеличенные воздухозаборники переднего бампера, крыша выполнена в купеобразной форме, грани кузова – рельефные. Что касается задней оптики, в ней изменили графику и сделали её более тонкой.

Если особенности интерьера Jetour X в прошлом году тщательно скрывались, то на сегодняшний день известно, что автомобилестроители отказались от физических клавиш и кнопок в салоне модели и предпочли заменить их сенсорными панелями. Внутри машины будет находиться комплекс мультимедиа, идентичный таковому MBUX от Mercedes-Benz.

О техоснащении Jetour X сведений пока нет. Однако известно, что в планах суббренда Chery – оборудовать свои транспортные средства разнообразными двигателями: от гибридных установок до водородных.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 03:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Суббренд Chery готовит к презентации
Племянник Михаила Евдокимова сдал
Рассекреченные снимки самолета-шпиона
«Молодая девочка»: Мария Шукшина
Концепт Motorola RAZR 2019 года
Ученые: Растительная пища снижает риск
«Привет, братанчик»: Падчерица Саши
Ученые: Длинная борода у мужчин
Дмитрий Тарасов: «Моя жена не работает.
Фёдор Стрелков подтвердил расставание с
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Появились первые фото смартфона OnePlus
Роза Сябитова предупредила всех женщин
Светлана Ходченкова опубликовала в
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин
Смартфон Vivo X27 Pro получил выдвижную
Ольга Бузова спровоцировала в Сети
Сашу Черно снова раскритиковали за
Семья Ольги Рапунцель на «Доме-2»
Ксения Бородина отказалась встать на
Артём Сорока хочет, чтобы Ирина Пинчук
«Маленькая Волочкова»: 3-летняя дочь
У берегов Турции обнаружено затонувшее
Стартовали продажи обновлённого KIA
Стали известны самые популярные игры
Porsche 911 Speedster могут представить
Вдова Дмитрия Марьянова отказала
Перед смертью Алексей Булдаков мечтал
Летчики-истребители Тихоокеанского
На территории «Дома-2» начался снос
Просмотреть все новости