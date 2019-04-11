Суббренд Chery готовит к презентации обновлённый концептуальный внедорожник Jetour X
Компания Jetour, появившаяся в январе прошлого года как суббренд китайского производителя автомобилей Chery, подготавливает к презентации внедорожник X. Его концепт был представлен ранее в Пекине, но производство автомодели так и не наладили – дизайн машины многим показался «странным».
Однако инженеры Jetour всё же не стали отказываться от идеи ввести разработанный ими прототип в серийную продажу, а потому на шанхайском автосалоне уже в этом месяце презентуют обновлённый концептуальный внедорожник. Согласно скетчам, на днях появившимся в интернете, переработанный прототип автомодели выполнен в спортивном и, можно сказать, в некоторой степени агрессивном стиле: машина получит более узкие «фонари» и увеличенные воздухозаборники переднего бампера, крыша выполнена в купеобразной форме, грани кузова – рельефные. Что касается задней оптики, в ней изменили графику и сделали её более тонкой.
Если особенности интерьера Jetour X в прошлом году тщательно скрывались, то на сегодняшний день известно, что автомобилестроители отказались от физических клавиш и кнопок в салоне модели и предпочли заменить их сенсорными панелями. Внутри машины будет находиться комплекс мультимедиа, идентичный таковому MBUX от Mercedes-Benz.
О техоснащении Jetour X сведений пока нет. Однако известно, что в планах суббренда Chery – оборудовать свои транспортные средства разнообразными двигателями: от гибридных установок до водородных.
Однако инженеры Jetour всё же не стали отказываться от идеи ввести разработанный ими прототип в серийную продажу, а потому на шанхайском автосалоне уже в этом месяце презентуют обновлённый концептуальный внедорожник. Согласно скетчам, на днях появившимся в интернете, переработанный прототип автомодели выполнен в спортивном и, можно сказать, в некоторой степени агрессивном стиле: машина получит более узкие «фонари» и увеличенные воздухозаборники переднего бампера, крыша выполнена в купеобразной форме, грани кузова – рельефные. Что касается задней оптики, в ней изменили графику и сделали её более тонкой.
Если особенности интерьера Jetour X в прошлом году тщательно скрывались, то на сегодняшний день известно, что автомобилестроители отказались от физических клавиш и кнопок в салоне модели и предпочли заменить их сенсорными панелями. Внутри машины будет находиться комплекс мультимедиа, идентичный таковому MBUX от Mercedes-Benz.
О техоснащении Jetour X сведений пока нет. Однако известно, что в планах суббренда Chery – оборудовать свои транспортные средства разнообразными двигателями: от гибридных установок до водородных.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 03:11