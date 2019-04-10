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Российский актер озвучки: «Последний сезон «Игры престолов» может быть не финальным»

Российский актер озвучки Михаил Черняков, чей голос фанаты сериала «Игра престолов» знают по персонажу Тириону Ланнистеру, рассказал некоторые сведения о последнем сезоне проекта. По его словам, он может быть не финальным, ибо окончательное решение еще не принято.
Российский актер озвучки: «Последний сезон «Игры престолов» может быть не финальным»

Михаил Черняков уже 7 долгих сезонов озвучивает одного из самых харизматичных и популярных персонажей «Игры престолов» Тириона Ланнистера, сообщает издание «Слово и Дело». Российский актер озвучки пообщался с журналистами, которые хотели узнать, кто все-таки умрет в финальном сезоне проекта. Он отметил, что такой информации у него нет, ведь компания Amedia еще даже не выходила с ним на связь.

Несмотря на это, российский актер озвучки смог поделиться некоторой свежей информацией. Михаил Черняков сообщил, что разрекламированный во всем мире последний сезон «Игры престолов» может таковым не оказаться. Обсуждения на этот счет еще ведутся и окончательного решения нет, поэтому рано говорить о том, что в предстоящих 6 эпизодах закончится знаменитая фантастическая история. Он предположил, что авторы могут оставить некий «крючок» либо же открытую концовку, что позволит им в будущем вернутся к «Игре престолов».

Также российский актер озвучки поделился своим личным мнением относительно того, чего он ждет от предстоящего сезона. Михаил Черняков не верит в то, что «все умрут» и ждет положительного финала.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:39

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