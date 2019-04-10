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Военный эксперт объяснил, почему Турция может отказаться от F-35 в пользу Су-57

Владимир Орлов, являющийся известным военным экспертом, рассказал о том, почему Турция может выбрать Су-57, отказавшись от F-35. Причиной этому послужит преобладание России на рынке вооружений.
Военный эксперт объяснил, почему Турция может отказаться от F-35 в пользу Су-57

Ранее Мевлют Чавушоглу, занимающий должность главы МИД Турции, отмечал, что его страна готова начать искать замену американским F-35 при отказе от поставок. По данным издания «ПолитРоссия», правительство уже рассматривает возможность использовать в качестве альтернативы для самолетов российские Су-57.

Владимир Орлов уверен, что Россия продемонстрировала свое вооружение во время сирийской компании, из-за чего теперь у оборонпрома может появиться множество новых клиентов, среди которых окажется и Турция.

«Из-за проведения операции в Сирии рынок вооружения немного видоизменился. США отчасти потеряли свой авторитет ввиду проведения собственной политики. Российские истребители Су-57 прошли испытания в реальных боях, показав производительность и готовность к ведению наступления», - отметил Орлов. По его словам, ранее о намерении купить российские самолеты сообщали представители Египта и ряда других стран. Истребители отечественного производства также существенно превосходят F-35 по многозадачности.



 
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Политика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:17

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