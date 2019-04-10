После конференции «Образование цифровой эпохи» Исаак Калина ответит на вопросы журналистов
О роли не только цифровизации и новых технологий, но и кибер-спорта в современном образовании пойдет речь на пресс-конференции «Образование цифровой эпохи – от интеллектуального спорта к профессии». Мероприятие состоится 11 апреля в 15.30 в Департаменте образования и науки столицы.
В нем примет участие профессор Александр Белов, руководитель Департамента прикладной математики Московского института электроники и математики. Директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская расскажет об открытии площадок для занятий интеллектуальными видами спорта. Также прозвучит информация об открытии кибер-классов. Напомним, ранее руководитель Департамента образования и науки Исаак Калина говорил об открытии в школах столицы новых классов для углубленного изучения цифровых специальностей. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, традиционно глава ведомства ответит на вопросы журналистов в рамках открытого селекторного совещания.
В нем примет участие профессор Александр Белов, руководитель Департамента прикладной математики Московского института электроники и математики. Директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская расскажет об открытии площадок для занятий интеллектуальными видами спорта. Также прозвучит информация об открытии кибер-классов. Напомним, ранее руководитель Департамента образования и науки Исаак Калина говорил об открытии в школах столицы новых классов для углубленного изучения цифровых специальностей. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, традиционно глава ведомства ответит на вопросы журналистов в рамках открытого селекторного совещания.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:14