АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.97 USD 64.78
Курс валют на 10.04.2019

После конференции «Образование цифровой эпохи» Исаак Калина ответит на вопросы журналистов

О роли не только цифровизации и новых технологий, но и кибер-спорта в современном образовании пойдет речь на пресс-конференции «Образование цифровой эпохи – от интеллектуального спорта к профессии». Мероприятие состоится 11 апреля в 15.30 в Департаменте образования и науки столицы.
После конференции «Образование цифровой эпохи» Исаак Калина ответит на вопросы журналистов

В нем примет участие профессор Александр Белов, руководитель Департамента прикладной математики Московского института электроники и математики. Директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская расскажет об открытии площадок для занятий интеллектуальными видами спорта. Также прозвучит информация об открытии кибер-классов. Напомним, ранее руководитель Департамента образования и науки Исаак Калина говорил об открытии в школах столицы новых классов для углубленного изучения цифровых специальностей. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, традиционно глава ведомства ответит на вопросы журналистов в рамках открытого селекторного совещания.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Перед смертью Алексей Булдаков мечтал
Летчики-истребители Тихоокеанского
На территории «Дома-2» начался снос
Саша Черно после ухода с «Дома-2»
«Я думала, только мне такое пишут»:
Российский актер озвучки: «Последний
Нюша в откровенной фотосессии оказалась
В теле уроженца Татарстана с помощью
Саша Черно второй раз чихнула в эфире
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель
Военный эксперт объяснил, почему Турция
Грузия с поддержкой NASA хочет
Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой
В лесу Ульяновской области обнаружен
Ольга Бузова "наколдовала" материнство
Уфологи обнаружили останки древних
В Россию вернулся кроссовер Changan CS75
Саша Черно собрала документы на развод
«Казалось, что он просто спал»: Подруга
После конференции «Образование цифровой
Уфолог обнаружил на Марсе инопланетную
Петр Порошенко снова впустит в Украину
«Самое страшное позади»: Иосиф Пригожин
Эксперты: Летающие автомобили могут
Американские психологи рассказали о
Симбиоз Lamborghini и Louis Vuitton
Елена Подкаминская отмечает 40-летие: 9
Ученые рассказали о новой теории
Британский бренд Bentley показал тизер
Светлана Лобода нежно поздравила свою
Просмотреть все новости