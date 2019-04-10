Грузия с поддержкой NASA хочет создавать вино прямо на Марсе
Грузия заявила о своем желании стать первой страной мира, создающей вино не только на Земле, но и на Марсе. Такой амбициозный проект страна хочет осуществить с поддержкой NASA, принимающего различные идеи и предложения по улучшению быта первых поселенцев на Красной планете.
О такой необычной идее Грузии, обозначившей свою цель стать первой страной, создающей вино прямо на Марсе, сообщает издание «ПолитРоссия». Совсем недавно в окрестностях Тбилиси была найдена древнейшая бутылка этого алкогольного напитка, прошедшая длительную выдержку – 8000 лет. Возможно, именно это открытие натолкнуло представителей страны на подобный необычный подвиг.
Проект получил название IX Millennium и в нем принимают участие Агентство космических исследований Грузии, Тбилисский университет бизнеса и технологий, Национальный музей и международная компания Space Farm. Все они объединят усилия для того, чтобы создать первую на Марсе виноградную плантацию, а также винный завод с погребами. Представители проекта нацелены на близкое сотрудничество с NASA и программой ведомства по освоению Красной планеты.
Уже сейчас команда IX Millennium на базе Тбилисского университета бизнеса и технологий начала отбирать те виды винограда, которые лучше всего справляются с марсианскими условиями: низкой температурой, высоким уровнем оксида углерода, низким давлением и высоким уровнем радиации. На данном этапе лидером является Ркацители среднего созревания.
О такой необычной идее Грузии, обозначившей свою цель стать первой страной, создающей вино прямо на Марсе, сообщает издание «ПолитРоссия». Совсем недавно в окрестностях Тбилиси была найдена древнейшая бутылка этого алкогольного напитка, прошедшая длительную выдержку – 8000 лет. Возможно, именно это открытие натолкнуло представителей страны на подобный необычный подвиг.
Проект получил название IX Millennium и в нем принимают участие Агентство космических исследований Грузии, Тбилисский университет бизнеса и технологий, Национальный музей и международная компания Space Farm. Все они объединят усилия для того, чтобы создать первую на Марсе виноградную плантацию, а также винный завод с погребами. Представители проекта нацелены на близкое сотрудничество с NASA и программой ведомства по освоению Красной планеты.
Уже сейчас команда IX Millennium на базе Тбилисского университета бизнеса и технологий начала отбирать те виды винограда, которые лучше всего справляются с марсианскими условиями: низкой температурой, высоким уровнем оксида углерода, низким давлением и высоким уровнем радиации. На данном этапе лидером является Ркацители среднего созревания.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:04