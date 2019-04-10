Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой представлен официально
Новый субфлагман Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой представлен официально. Новинка поступит в продажу на территории России 27 мая.
Samsung Galaxy A80 представляет из себя смартфон премиум-класса с хорошими техническими характеристиками. Главной особенностью телефона стала его основная камера с тремя модулями. При обычной съёмке она ничем не отличается от аналогов, но стоит владельцу переключиться в селфи-режим, как телефон развернёт её на 180 градусов. Таким образом пользователь получает возможность использовать качество основной камеры в режиме фронтальной без малейших неудобств.
В плане технических характеристик Samsung Galaxy A80 не отличается от других смартфонов своего сегмента. Экран с диагональю 6,7 дюймов имеет встроенный дактилоскопический датчик, есть процессор Snapdragon 730G и 8 Гб ОЗУ. Основная память устройства насчитывает 128 Гб. Всё работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Стоимость смартфона на территории России составит 50 тыс. рублей.
Samsung Galaxy A80 представляет из себя смартфон премиум-класса с хорошими техническими характеристиками. Главной особенностью телефона стала его основная камера с тремя модулями. При обычной съёмке она ничем не отличается от аналогов, но стоит владельцу переключиться в селфи-режим, как телефон развернёт её на 180 градусов. Таким образом пользователь получает возможность использовать качество основной камеры в режиме фронтальной без малейших неудобств.
В плане технических характеристик Samsung Galaxy A80 не отличается от других смартфонов своего сегмента. Экран с диагональю 6,7 дюймов имеет встроенный дактилоскопический датчик, есть процессор Snapdragon 730G и 8 Гб ОЗУ. Основная память устройства насчитывает 128 Гб. Всё работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Стоимость смартфона на территории России составит 50 тыс. рублей.
Технологии
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 18:58