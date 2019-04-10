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Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой представлен официально

Новый субфлагман Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой представлен официально. Новинка поступит в продажу на территории России 27 мая.
Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой представлен официально

Samsung Galaxy A80 представляет из себя смартфон премиум-класса с хорошими техническими характеристиками. Главной особенностью телефона стала его основная камера с тремя модулями. При обычной съёмке она ничем не отличается от аналогов, но стоит владельцу переключиться в селфи-режим, как телефон развернёт её на 180 градусов. Таким образом пользователь получает возможность использовать качество основной камеры в режиме фронтальной без малейших неудобств.

В плане технических характеристик Samsung Galaxy A80 не отличается от других смартфонов своего сегмента. Экран с диагональю 6,7 дюймов имеет встроенный дактилоскопический датчик, есть процессор Snapdragon 730G и 8 Гб ОЗУ. Основная память устройства насчитывает 128 Гб. Всё работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Стоимость смартфона на территории России составит 50 тыс. рублей.



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 18:58

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