Уфологи обнаружили останки древних кораблей на астероиде Бенну





Прародителем теории о наличии на поверхности Бенну архитектурных и научных достижений других цивилизаций можно считать уфолога Скотта Уоринга. Именно он первым обратил внимание на повышенную заинтересованность сотрудников NASA к этому небесному объекту. При изучении фотографий поверхности астероида он смог разглядеть наличие не только остатков древних космических кораблей, но и построек инопланетных цивилизаций. В этом его поддержали коллеги по всему миру, подтвердив наличие на астероиде важных архитектурных строений.В завершении Скот Уоринг отметил, что в NASA тоже знают о существовании инопланетян и просто тщательно скрывают это. Также он обратил внимание общественности на повышенное внимание космического агентства к изучению именно астероида Бенну, который находится довольно далеко от Земли и не может представлять никакой научной ценности, только если на его поверхности нет свидетельств существования внеземных цивилизаций.