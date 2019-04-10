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Уфологи обнаружили останки древних кораблей на астероиде Бенну

Уфологи обнаружили останки древних кораблей и построек инопланетных цивилизаций на поверхности астероида Бенну. Именно поэтому, уверены исследователи, NASA заинтересовано изучением небесного тела.
Уфологи обнаружили останки древних кораблей на астероиде Бенну

Прародителем теории о наличии на поверхности Бенну архитектурных и научных достижений других цивилизаций можно считать уфолога Скотта Уоринга. Именно он первым обратил внимание на повышенную заинтересованность сотрудников NASA к этому небесному объекту. При изучении фотографий поверхности астероида он смог разглядеть наличие не только остатков древних космических кораблей, но и построек инопланетных цивилизаций. В этом его поддержали коллеги по всему миру, подтвердив наличие на астероиде важных архитектурных строений.

В завершении Скот Уоринг отметил, что в NASA тоже знают о существовании инопланетян и просто тщательно скрывают это. Также он обратил внимание общественности на повышенное внимание космического агентства к изучению именно астероида Бенну, который находится довольно далеко от Земли и не может представлять никакой научной ценности, только если на его поверхности нет свидетельств существования внеземных цивилизаций.



 
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Наука
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 18:50

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