Компания Sharp показала прототип складного смартфона
Японская компания Sharp провела презентацию, где показала собственный прототип складного смартфона. По их заверению, устройство способно выдержать до 300 тысяч циклов сгибания-разгибания.
Компания Sharp решила не отставать от других своих конкурентов и представила общественности собственный прототип складного смартфона. Устройство имеет необычную продолговатую форму, а также экран с диагональю 6,18 дюйма и разрешением 3040x1440 пикселей. Японский бренд отметил, представленный ими образец может складываться только вовнутрь, но финальная версия будет сгибаться в двух направлениях. В отличии от других компаний Sharp решила рассказать о надежности этого экрана. По их словам, он способен выдержать 300 тысяч циклов сгибания-разгибания. Если каждый день складывать и открывать это устройство по 100 раз, то оно выйдет из строя только через 8 лет.
Японская компания Sharp отметила, что представленное ими устройство – это лишь прототип, подготовленный для демонстрации технологии, и не будет использован в коммерческих целях. Показанный общественности образец не имел ни процессора, ни камеры, ни других обычных атрибутов современного смартфона. Эту презентацию они организовали для того, чтобы продемонстрировать свои намерения и успехи в этом направлении, а также с целью привлечь потенциальных покупателей, которые могут захотеть использовать этот экран в собственных устройствах.
Компания Sharp решила не отставать от других своих конкурентов и представила общественности собственный прототип складного смартфона. Устройство имеет необычную продолговатую форму, а также экран с диагональю 6,18 дюйма и разрешением 3040x1440 пикселей. Японский бренд отметил, представленный ими образец может складываться только вовнутрь, но финальная версия будет сгибаться в двух направлениях. В отличии от других компаний Sharp решила рассказать о надежности этого экрана. По их словам, он способен выдержать 300 тысяч циклов сгибания-разгибания. Если каждый день складывать и открывать это устройство по 100 раз, то оно выйдет из строя только через 8 лет.
Японская компания Sharp отметила, что представленное ими устройство – это лишь прототип, подготовленный для демонстрации технологии, и не будет использован в коммерческих целях. Показанный общественности образец не имел ни процессора, ни камеры, ни других обычных атрибутов современного смартфона. Эту презентацию они организовали для того, чтобы продемонстрировать свои намерения и успехи в этом направлении, а также с целью привлечь потенциальных покупателей, которые могут захотеть использовать этот экран в собственных устройствах.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:11