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Эммануил Виторган готовится снова стать отцом

Эммануил Виторган снова готовится стать отцом. В текущем году известный российский актер отметит 80-летие.
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом

Виторган после рождения дочери Этель сделал ремонт в своем особняке для того, чтобы ребенок чувствовал себя максимально комфортно. В доме появилась огромная детская комната, специально предназначенная для подрастающего чада. По словам актера, сейчас он снова готов стать отцом, так как рождение ребенка для него стало настоящим праздником и новым стимулом для свершений.

«Совсем недавно Этель исполнился год. Я просто расплываюсь, как только вспоминаю о ней. Теперь я всем советую рожать и как можно больше. Следующие поколения должны быть лучше предыдущих», - рассказал Виторган в одном из недавних интервью.

Также актер отметил, что они с супругой планируют «подарить Этель брата или сестру». В то же время Виторган не забывает и о своих внуках. Он часто видится с сыном Ксении Собчак и Максима Виторгана. По его словам, появление в их жизни малыша также стало важным событием.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 04:11

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