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Рассекреченные снимки самолета-шпиона Lockheed U-2 позволили обнаружить следы древних цивилизаций

Специалисты из США изучили рассекреченные фото, сделанные самолетами-шпионами Lockheed U-2 в 1950-1960 годах в Восточной и Центральной Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Экспертам удалось обнаружить интересные археологические объекты, оказавшиеся следами древних цивилизаций, передает издание Advances in Archaeological Practice.
Рассекреченные снимки самолета-шпиона Lockheed U-2 позволили обнаружить следы древних цивилизаций

Археологи из Пенсильванского университета смогли рассмотреть на снимках ирригационные каналы, сооруженные около 3 000 лет назад, а также доисторические ловушки для дичи, сделанные из камня. Последние носили название «пустынных змей» в восточной Иордании. Обнаруженные в северном Ираке оросительные каналы позволяют понять, как древнейшей империи удалось сохранять свою власть и управлять народом. Ассирийцы смогли создать первую империю, чья ирригационная система позволяла кормить столицу и целые города, сделав возможным производство излишков продукции сельского хозяйства и обеспечив водой деревни.

По словам соавтора исследования Эмили Хаммер, большинство документов и кадров миссий разведывательных самолетов, которые носят название «шахматы», были недоступны для науки десятилетиями. Доступ к секретным файлам открыли в 97-м году. Ученые надеются, что в дальнейшем изучение фото американских разведывательных служб помогут сделать не одно важное археологическое открытие.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:11

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