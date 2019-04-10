Появились первые фото смартфона OnePlus 7 Pro с 5G





Первые снимки смартфона появились несколько дней назад в китайской социальной сети Weibo. Официальный анонс OnePlus 7 ожидается только в июне текущего года, но местные блогеры смогли получить доступ к тестовому образцу, фотографии которого и были обнародованы в интернете. На снимках можно заметить, что прибор имеет изогнутые края и безрамочный дисплей, как и все современные флагманы.Не исключено, что на снимке изображен OnePlus 7 Pro, являющийся самым дорогим представителем будущей серии. Сведения о его стоимости пока не были обнародованы. В качестве основы для устройства был выбран мощный SoC Qualcomm Snapdragon 855, установленный вместе с 8 гигабайтами оперативной памяти. Объем ПЗУ в смартфоне составляет 256 гигабайт. Также в нем по умолчанию установлена операционная система Android 9.0 Pie.Еще одним отличием нового смартфона от OnePlus станет экран стандарта Super Optic с диагональю в 6,67 дюйма. В продаже он должен появиться до конца лета текущего года.