«Молодая девочка»: Мария Шукшина опубликовала снимок без макияжа

Мария Шукшина постоянно делится с подписчиками своим мнением относительно тех или иных событий. В этот раз 51-летняя актриса рассказала про православный Великий пост и о том, для чего он нужен. В своих размышлениях артистка приводила не только собственные мысли, но и высказывание старца Фаддея Витоницкого, где он описывал значение этого отрезка времени для каждого верующего. Этой теме звезда посвятила большое сообщение, в котором объемно и развернуто рассказала о Великом посте. Подписчики знаменитости отметили, что в современном мире многим не хватает духовности, поэтому подобные сообщения «как глоток свежего воздуха».Тем не менее, наибольшее внимание поклонников Марии Шукшиной привлек тот факт, что знаменитость выложила свежую фотографию без макияжа. Подписчики артистки начали активно обсуждать внешний вид и отметили, что несмотря на возраст, она выглядит потрясающе. Некоторые даже сравнили ее с «молодой девочкой». Звезда - отличный пример для остальных женщин, уверены ее поклонники. Они пожелали Марии Шукшиной здоровья и долгих лет творческой деятельности.