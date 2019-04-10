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Уфолог обнаружил на Марсе инопланетную базу с пирамидой и туннелем

Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на поверхности Марса инопланетную базу с пирамидой и туннелем, соединяющим несколько построек. Всё это ему удалось рассмотреть на фотографиях космического агентства NASA.
Уфолог обнаружил на Марсе инопланетную базу с пирамидой и туннелем

Исследователь внеземных цивилизаций проанализировал одну из фотографий поверхности Марса, на которой запечатлены странные конструкции. После тщательного изучения он пришёл к выводу, что человечеству удалось запечатлеть древнюю постройку с пирамидой и туннелем. Именно по ним, исходя из слов Уоринга, передвигались инопланетяне. Это помогало им скрываться от пагубного воздействия окружающей среды.

Скотт Уоринг не обошёл стороной и возможное влияние инопланетян с Марса на жителей Земли. Исходя из его теории, именно им обязаны своими достижениями все великие учёные и первооткрыватели человечества.



 
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Наука
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 18:09

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