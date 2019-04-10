Уфолог обнаружил на Марсе инопланетную базу с пирамидой и туннелем





Исследователь внеземных цивилизаций проанализировал одну из фотографий поверхности Марса, на которой запечатлены странные конструкции. После тщательного изучения он пришёл к выводу, что человечеству удалось запечатлеть древнюю постройку с пирамидой и туннелем. Именно по ним, исходя из слов Уоринга, передвигались инопланетяне. Это помогало им скрываться от пагубного воздействия окружающей среды.Скотт Уоринг не обошёл стороной и возможное влияние инопланетян с Марса на жителей Земли. Исходя из его теории, именно им обязаны своими достижениями все великие учёные и первооткрыватели человечества.