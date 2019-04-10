Уфолог обнаружил на Марсе инопланетную базу с пирамидой и туннелем
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на поверхности Марса инопланетную базу с пирамидой и туннелем, соединяющим несколько построек. Всё это ему удалось рассмотреть на фотографиях космического агентства NASA.
Исследователь внеземных цивилизаций проанализировал одну из фотографий поверхности Марса, на которой запечатлены странные конструкции. После тщательного изучения он пришёл к выводу, что человечеству удалось запечатлеть древнюю постройку с пирамидой и туннелем. Именно по ним, исходя из слов Уоринга, передвигались инопланетяне. Это помогало им скрываться от пагубного воздействия окружающей среды.
Скотт Уоринг не обошёл стороной и возможное влияние инопланетян с Марса на жителей Земли. Исходя из его теории, именно им обязаны своими достижениями все великие учёные и первооткрыватели человечества.
Исследователь внеземных цивилизаций проанализировал одну из фотографий поверхности Марса, на которой запечатлены странные конструкции. После тщательного изучения он пришёл к выводу, что человечеству удалось запечатлеть древнюю постройку с пирамидой и туннелем. Именно по ним, исходя из слов Уоринга, передвигались инопланетяне. Это помогало им скрываться от пагубного воздействия окружающей среды.
Скотт Уоринг не обошёл стороной и возможное влияние инопланетян с Марса на жителей Земли. Исходя из его теории, именно им обязаны своими достижениями все великие учёные и первооткрыватели человечества.
Наука
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 18:09