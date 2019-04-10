Концепт Motorola RAZR 2019 года показали на видео





На ролике можно заметить, что Motorola RAZR немного отличается от ранее показанных концептов. Изменения затронули переднюю панель, получившую дополнительное обрамление и специальную область в нижней части, на которой разместились сенсор отпечатков пальцев и кнопка «домой».Согласно обнародованным предварительным характеристикам, смартфон получит дисплей на 6,2 дюйма с соотношением сторон 22 к 9. Важным изменением в концепции стало использование процессора Snapdragon 710 вместо флагманской модели. Характеристики камеры и прочих важных утилит в смартфоне пока отсутствуют.Устройство было разработано на основе патента, полученного компанией Lenovo в минувшем году. Тогда бренд создал уникальный концепт раскладного телефона, дисплей которого занимает всю переднюю часть. Точная дата релиза смартфона пока остается неизвестной.