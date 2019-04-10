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Концепт Motorola RAZR 2019 года показали на видео

Новый смартфон серии Motorola RAZR, который должен поступить в продажу в текущем году, показали на первом официальном ролике. Устройство должно получить ценник примерно в 1,5 тысячи долларов, а его главной особенностью станет сгибаемый дисплей.
Концепт Motorola RAZR 2019 года показали на видео

На ролике можно заметить, что Motorola RAZR немного отличается от ранее показанных концептов. Изменения затронули переднюю панель, получившую дополнительное обрамление и специальную область в нижней части, на которой разместились сенсор отпечатков пальцев и кнопка «домой».

Согласно обнародованным предварительным характеристикам, смартфон получит дисплей на 6,2 дюйма с соотношением сторон 22 к 9. Важным изменением в концепции стало использование процессора Snapdragon 710 вместо флагманской модели. Характеристики камеры и прочих важных утилит в смартфоне пока отсутствуют.

Устройство было разработано на основе патента, полученного компанией Lenovo в минувшем году. Тогда бренд создал уникальный концепт раскладного телефона, дисплей которого занимает всю переднюю часть. Точная дата релиза смартфона пока остается неизвестной.



 
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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Вчера, 23:11

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