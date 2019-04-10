Петр Порошенко снова впустит в Украину российские компании
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который предусматривает продолжение строительства блоков №3 и №4 Хмельницкой АЕС. Реализовывать проект будут российские компании.
Глава украинского государства уже поручил внести соответствующий закон на рассмотрение в парламент. Согласно доступной информации, чешские подрядчики уже имеют предварительное согласие в Кабинете министров Украины на реализацию указанного проекта. Что интересно, данный подрядчик входит в фирму, которая частично принадлежит структурам «Газпрома».
Как известно, решение по выбору застройщика принято на основании низкой стоимости строительства, которая составит 3 миллиарда долларов. Ближайшие конкуренты Китай и Корея готовы построить два блока за 4 миллиарда долларов. Эту информацию предоставил заместитель главы по строительству Хмельницкой АЕС Олег Рахлинский. Программа строительства была утверждена еще летом 2018 года.
Глава украинского государства уже поручил внести соответствующий закон на рассмотрение в парламент. Согласно доступной информации, чешские подрядчики уже имеют предварительное согласие в Кабинете министров Украины на реализацию указанного проекта. Что интересно, данный подрядчик входит в фирму, которая частично принадлежит структурам «Газпрома».
Как известно, решение по выбору застройщика принято на основании низкой стоимости строительства, которая составит 3 миллиарда долларов. Ближайшие конкуренты Китай и Корея готовы построить два блока за 4 миллиарда долларов. Эту информацию предоставил заместитель главы по строительству Хмельницкой АЕС Олег Рахлинский. Программа строительства была утверждена еще летом 2018 года.
Политика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:55