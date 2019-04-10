Петр Порошенко снова впустит в Украину российские компании





Глава украинского государства уже поручил внести соответствующий закон на рассмотрение в парламент. Согласно доступной информации, чешские подрядчики уже имеют предварительное согласие в Кабинете министров Украины на реализацию указанного проекта. Что интересно, данный подрядчик входит в фирму, которая частично принадлежит структурам «Газпрома».Как известно, решение по выбору застройщика принято на основании низкой стоимости строительства, которая составит 3 миллиарда долларов. Ближайшие конкуренты Китай и Корея готовы построить два блока за 4 миллиарда долларов. Эту информацию предоставил заместитель главы по строительству Хмельницкой АЕС Олег Рахлинский. Программа строительства была утверждена еще летом 2018 года.