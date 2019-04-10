Ученые: Длинная борода у мужчин свидетельствует о маленьких яичках





Исследователи изучали приматов и обнаружили, что у особей с маленькими яичками более густой и шелковистый волосяной покров по всему телу. Подобное помогает самцам привлекать самок. Учёные решили провести аналогичное исследование у людей и обнаружили наличие аналогичной закономерности. Те мужчины, которые подсознательно предрасположены к отращиванию бороды, проигрывали в размере яичек гладковыбритым парням. Борода помогает им демонстрировать другие свои положительные качества, включая наличие повышенного уровня тестостерона в организме.Ученые отметили, что это не является абсолютной статистикой. Они указали на наличие некого соответствия между длиной бороды и размером яичек у мужчин. Для точных данных необходимо провести более детальное исследование с ещё большим количеством респондентов.