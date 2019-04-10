Американские психологи рассказали о тесной связи между чертами личности и результатами жизни





Масштабный научный проект под названием Life Outcomes of Personality Replication (LOOPR) позволил исследователям изучить результаты опросов участников и проверить данные более 70 работ, посвященных изучению этого вопроса.Как сообщает психолог Кристофер Джей Сото, в ходе эксперимента удалось выделить пять главных черт, играющих огромную роль в развитии характера индивида. Речь идет о так называемой «Большой пятерке», куда относят доброжелательность, экстраверсию, добросовестность, открытость опыту и невротизм.В ходе исследования психологи опросили более 6 000 участников, чтобы понять, как отразились на достижениях и качестве жизни респондентов вышеперечисленные качества. После анализа данных было установлено: характеристики личности прямо связаны с преимуществами и недостатками в жизни в 85% случаев.