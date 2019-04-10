АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Летающие автомобили могут помочь в борьбе с глобальным потеплением
EUR 72.97 USD 64.78
Курс валют на 10.04.2019

Американские психологи рассказали о тесной связи между чертами личности и результатами жизни

Американские психологи провели специальное исследование, позволившее определить тесную связь между чертами личности человека и результатами его жизни. Для этого специалистам пришлось изучить данные более 6000 добровольцев, сообщается в статье издания Psychological Science.
Американские психологи рассказали о тесной связи между чертами личности и результатами жизни

Масштабный научный проект под названием Life Outcomes of Personality Replication (LOOPR) позволил исследователям изучить результаты опросов участников и проверить данные более 70 работ, посвященных изучению этого вопроса.

Как сообщает психолог Кристофер Джей Сото, в ходе эксперимента удалось выделить пять главных черт, играющих огромную роль в развитии характера индивида. Речь идет о так называемой «Большой пятерке», куда относят доброжелательность, экстраверсию, добросовестность, открытость опыту и невротизм.

В ходе исследования психологи опросили более 6 000 участников, чтобы понять, как отразились на достижениях и качестве жизни респондентов вышеперечисленные качества. После анализа данных было установлено: характеристики личности прямо связаны с преимуществами и недостатками в жизни в 85% случаев.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После конференции «Образование цифровой
Уфолог обнаружил на Марсе инопланетную
Петр Порошенко снова впустит в Украину
«Самое страшное позади»: Иосиф Пригожин
Эксперты: Летающие автомобили могут
Американские психологи рассказали о
Симбиоз Lamborghini и Louis Vuitton
Елена Подкаминская отмечает 40-летие: 9
Ученые рассказали о новой теории
Британский бренд Bentley показал тизер
Светлана Лобода нежно поздравила свою
Ученый рассказал о возможных
Первый, выпущенный в 1993 году телефон
"Любовь была «смешной»": Мария Куликова
Автомобили Aurus станут дешевле за счет
Ученые: Шашлык смертельно опасен для
Рабочий Samsung Galaxy Fold показали на
Екатерина Волкова и Андрей Карпов в
Замена красного мяса белками
В Великобритании женщине выплатили
Военный эксперт: Российский ЗРК
Эксперты: Существует связь между
Hyundai показала концепт-арты нового
Супруга Валентина Юдашкина Марина:
Sony построила большой 19-метровый 16K
Блогер опроверг популярный миф о
Ученные доказали пользу регулярного
LG запатентовала уникальный гибкий и
Любовь Успенская показалась на публике
Эксперты рассказали, как проверить
Просмотреть все новости