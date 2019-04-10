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Симбиоз Lamborghini и Louis Vuitton создали из ВАЗа в Воронеже

На автопарковке в Воронеже сфотографировали оригинальное транспортное средство. Владелец создал из ВАЗ-2114 некий симбиоз Lamborghini и Louis Vuitton.
Симбиоз Lamborghini и Louis Vuitton создали из ВАЗа в Воронеже

Экстравагантная машина сочетает в себе черты итальянских дорогих спорткаров Lamborghini и продукции бренда французского дома моды Louis Vuitton.

Автомобиль отличается очень низкой посадкой и новым обвесом. Для музыкальных колонок создатели придумали оригинальное место – их расположили прямо в заднем стекле.

«Изюминкой» тюнинга транспортного средства являются двери гильотинного типа или «двери-ножницы». Этот экзотический стиль Lamborghini применила для нескольких своих автомобилей, из-за чего его название стало нарицательным. Крышу представительницы отечественного автопрома украшает багажник с логотипом Louis Vuitton x Supreme.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:01

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