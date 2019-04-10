Елена Подкаминская отмечает 40-летие: 9 интересных фактов о звезде сериала "Кухня"





С самого детства Подкаминская всегда росла в атмосфере творчества. Ее родители являются основателями музыкальной студии при Щербинке. Почти сразу после рождения дочери они активно начали развивать свое дело, привлекая детей различного возраста. Родители всегда поддерживали начинания своего чада. Даже сейчас она может похвастаться доверительными отношениями с ними. По словам актрисы, именно родители в свое время поддержали ее и позволили совмещать материнство с любимой работой. Несколько лет назад не стало бабушки Подкаминской, с которой они часто виделись. До сих пор актриса вспоминает потерю со слезами на глазах.Отношения с мужчинами будущая звезда начала строить еще в 17 лет. Тогда у нее завязался первый роман, продлившийся почти два года. Сама актриса сознавалась, что предпочитала самостоятельно уходить от мужчин, так как чувствовала, что любовь просто проходила. Сейчас она относится к представителям сильного пола более предусмотрительно и внимательно.На сцене Подкаминская впервые появилась в 5 лет. Тогда она принимала участие в постановке пьесы на стихи Эдуарда Успенского. Будущая звезда уже понимала, что хочет связать жизнь с искусством, но тогда подобные мероприятия были частью ее детского увлечения. С годами оно переросло в полноценную работу, из-за чего сейчас актриса уделяет массу времени театру и кинематографу. Несмотря на наличие таланта, Подкаминская не сразу смогла начать обучение по желаемой специальности. Она провалила несколько прослушиваний в театральный институт, но решилась отправиться на аудит в последний раз. По словам самой звезды, она уже не надеялась поступить на желаемый факультет, но, к своему удивлению, члены комиссии снисходительно отнеслись к ней. Будущей актрисе посчастливилось учиться на курсе Александра Ширвиндта, любимицей которого она в итоге стала. Спустя год он пригласил ее в свой театр, из-за чего она начала погружаться в мир искусства. По словам Подкаминской, плотный график не оставлял ей времени на себя, но такой распорядок пришелся по душе.Далеко не все поклонники актрисы знают, что она играет на многих музыкальных инструментах. В свое время она принимала участие в шоу «Звезды на льду», не имея никакого опыта катания на коньках. В итоге звезда и ее партнер получили премию зрительских симпатий. Такого поворота никто из ее поклонников не мог ожидать, так как в театре и кино она, как правило, получает роли не всесторонне развитых персонажей. В жизни Подкаминская увлекается многим, из-за чего имеет славу отличного собеседника.Одной из первых ролей Подкаминской стало ее появление в фильме «О чем говорят мужчины». Примечательно, что ее выбрали из-за стройной фигуры и длинных ног. Леонид Барац заметил ее в театре, после чего пригласил на выступление «Квартета И». После этого она пришла на кастинг в будущий фильм и получила роль. Затем Подкаминскую начали активно приглашать в различные проекты.Стоит выделить и дебют актрисы в кино, который состоялся в 2002 году. Тогда режиссер Сергей Урсуляк пригласил ее в фильм «Неудача Пуаро», в котором она получила роль Урсулы Борн. Премьера прошла относительно незаметно, из-за чего далеко не все узнали в Виктории Сергеевне из «Кухни» того самого персонажа.Елена Подкаминская также снялась для журнала Maxim в 2013 году, что прибавило ей поклонников среди представителей мужского пола. После этого последовало участие в программе «Ледниковый период-5», где они вместе с партнером в очередной раз получили приз зрительских симпатий.Сейчас звезда телевидения живет со вторым мужем Денисом Гущиным и воспитывает дочь Еву. Также у нее есть еще одна дочь Полина, которая появилась на свет во время ее замужества с Александром Пляцевым.Подкаминская сейчас также продолжает активно сниматься в различных телевизионных и полнометражных проектах. Среди готовящихся премьер стоит выделить картину «Мы», которая должна появиться в кинотеатрах уже в следующем году. О сюжете фильма пока почти ничего неизвестно, но Подкаминская должна исполнить в нем одну из титульных ролей.