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«Самое страшное позади»: Иосиф Пригожин прокомментировал операцию дочери Валерии

Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин впервые пообщался с журналистам после того, как стало известно об операции, перенесенной дочерью Валерии Анной Шульгиной. Он отметил, что самое страшное осталось позади и сейчас здоровью певицы ничего не угрожает.
«Самое страшное позади»: Иосиф Пригожин прокомментировал операцию дочери Валерии

Иосиф Пригожин подтвердил факт госпитализации дочери Валерии. Он отметил, Анна Шульгина действительно попала в больницу, ей резко стало плохо. Музыкальный продюсер рассказал, что ему известны все обстоятельства этой ситуации, но он не будет о них сообщать. Муж Валерии назвал проблему «деликатной» и заверил, если сама артистка захочет сообщить причины – то обязательно это сделает. Дети не любят, когда за них начинают говорить родители, особенно когда они уже взрослые, констатировал Иосиф Пригожин. Он отметил, наследница Валерии продолжает оставаться в больнице, но с ней все хорошо, состояние стабильное. Самое страшное позади. Продюсер считает, что уже через 1-2 дня артистку могут отправить домой, сообщает издание Nation News.
«Самое страшное позади»: Иосиф Пригожин прокомментировал операцию дочери Валерии

Напомним, певица Анна Шульгина на своей странице в Instagram рассказала о том, что ее неожиданно госпитализировали. В больнице дочь Валерии перенесла операцию и теперь отходит от наркоза. К тому моменту состояние певицы уже стабилизировалось и ей даже разрешили поесть, сварили куриный бульон.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:41

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