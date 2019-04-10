Британский бренд Bentley показал тизер нового автомобиля Flying Spur





Известно, что модель будет иметь новую платформу, а также обзаведется прогрессивным «роботом». Автомобиль можно будет переводить на полный привод. Имеется информация, что транспортное средство будет оснащено гибридной установкой мощностью 462 лошадиные силы, которая также применяется на Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Кроме этого станут доступны модификации двигателей V8 и V12.Премьеру новой модели ожидают в конце апреля этого года.