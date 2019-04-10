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Британский бренд Bentley показал тизер нового автомобиля Flying Spur

Британский автомобильный бренд Bentley опубликовал тизер новой модели Flying Spur. На видео изображена накапотная фигурка, которая способна прятаться под капот.
Британский бренд Bentley показал тизер нового автомобиля Flying Spur

Известно, что модель будет иметь новую платформу, а также обзаведется прогрессивным «роботом». Автомобиль можно будет переводить на полный привод. Имеется информация, что транспортное средство будет оснащено гибридной установкой мощностью 462 лошадиные силы, которая также применяется на Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Кроме этого станут доступны модификации двигателей V8 и V12.

Премьеру новой модели ожидают в конце апреля этого года.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:23

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