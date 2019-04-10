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«Привет, братанчик»: Падчерица Саши Савельевой Анастасия отреагировала на новость о рождении младшего брата

Солистка коллектива «Фабрика» Саша Савельева недавно стала мамой. Артистка сообщила о рождении ребенка в личном блоге Instagram, где на пополнение в семье эмоционально отреагировала и падчерица певицы - 23-летняя Анастасия.
«Привет, братанчик»: Падчерица Саши Савельевой Анастасия отреагировала на новость о рождении младшего брата

Для знаменитой исполнительницы эти роды оказались первыми, а вот у Кирилла Сафонова есть наследница Анастасия, которая появилась на свет в 95-м году. Незначительная разница в возрасте не помешала возлюбленной актера, снявшегося в драматическом сериале «Другие», найти общий язык с его взрослой дочерью.

Саша Савельева разместила в своем аккаунте совместный с новорожденным снимок, чье лицо скрыто от объективов. В комментарии к посту новоиспеченная родительница указала, что ее с малышом уже выписали и они оба чувствуют себя хорошо. Артистка поблагодарила коллектив специалистов перинатального центра, а также сообщила, как весь процесс поддерживал ее «любимый муж, стойко выдержав все от начала и до конца». Звезда назвала поступок Сафонова «героизмом тысячного уровня».

Наследница киноактера поспешила показать реакцию на важное известие, написав под фото: «Привет, братанчик!». С пополнением Сашу Савельеву поздравили ее коллеги по цеху: Дима Билан, Денис Клявер, Сати Казанова, Кристина Орбакайте, Оскар Кучера, Мария Вебер и многие другие.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:11

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