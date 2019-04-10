«Маленькая Волочкова»: 3-летняя дочь актрисы Юлии Зиминой села на шпагат

Об этом Юлия Зимина рассказала на своей странице в Instagram. Актриса опубликовала снимок, где ее 3-летняя дочь Симона села на шпагат прямо в спортивном зале, куда привела ее мать. Звезда сериала «Кармелита» впервые решила взять с собой наследницу на тренировку, не хотела оставлять одну. Артистка даже поделилась своими мыслями на этот счет: «Ну, думаю, посидит, порисует где-нибудь рядом». 3-летняя дочь была совсем другого мнения и решила присоединиться к занятию матери, и даже показала ей пример продольного шпагата. Актриса так прокомментировала решение Симоны: «Не выдержала Сима, пошла на ковер!».Подписчики восхитились растяжкой наследницы Юлии Зиминой. Один из них отметил, что девочка профессионально тянет носок, за что сразу нарек ее «маленькой Волочковой». Этот комментарий заметила артистка и поправила поклонника: «Почему же случайно? Я Симе еще в год говорила, что носочки тянуть надо. Я и сама их тяну». Другие подписчики отметили, что 3-летнего ребенка совершенно не смутило множество посторонних людей вокруг, она совершенно спокойно продолжала выполнять упражнения.