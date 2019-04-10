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«Маленькая Волочкова»: 3-летняя дочь актрисы Юлии Зиминой села на шпагат

Актриса Юлия Зимина редко публикует в Instagram фотографии своего единственного ребенка – 3-летней дочери Симоны. Артистка сделала исключение и показала, как наследница села на шпагат, за что ее назвали «маленькой Волочковой».
«Маленькая Волочкова»: 3-летняя дочь актрисы Юлии Зиминой села на шпагат

Об этом Юлия Зимина рассказала на своей странице в Instagram. Актриса опубликовала снимок, где ее 3-летняя дочь Симона села на шпагат прямо в спортивном зале, куда привела ее мать. Звезда сериала «Кармелита» впервые решила взять с собой наследницу на тренировку, не хотела оставлять одну. Артистка даже поделилась своими мыслями на этот счет: «Ну, думаю, посидит, порисует где-нибудь рядом». 3-летняя дочь была совсем другого мнения и решила присоединиться к занятию матери, и даже показала ей пример продольного шпагата. Актриса так прокомментировала решение Симоны: «Не выдержала Сима, пошла на ковер!».

Подписчики восхитились растяжкой наследницы Юлии Зиминой. Один из них отметил, что девочка профессионально тянет носок, за что сразу нарек ее «маленькой Волочковой». Этот комментарий заметила артистка и поправила поклонника: «Почему же случайно? Я Симе еще в год говорила, что носочки тянуть надо. Я и сама их тяну». Другие подписчики отметили, что 3-летнего ребенка совершенно не смутило множество посторонних людей вокруг, она совершенно спокойно продолжала выполнять упражнения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:11

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