Светлана Лобода нежно поздравила свою дочь Евангелину с днем рождения

Девочке сегодня исполнилось 8 лет. Ева - первая дочь знаменитости от танцора Андрея Царева, с которым она пребывала в гражданском браке. Однако пара разошлась спустя несколько месяцев после рождения первенца. 24 мая прошлого года у Светланы родилась вторая дочь Тильда. Певица не афиширует, кто проходится отцом дочери, но есть многие полагают, что это лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Сам певец от комментариев воздерживается, поскольку считает, что не имеет морального права рассказывать о личной жизни Светланы.Слухи о романе звездной пары поползли еще в 2017 году. Тогда, на фестивале «Жара», немецкий певец везде ходил со Светланой Лободой, при этом не стеснялся обнимать её. Почему пара скрывает свои отношения, неизвестно. Сейчас Лобода переживает трудный период жизни, поскольку много времени тратит на шоу «Голос. Дети». Певица поделилась с журналистами, что из-за проекта у нее остается мало времени на собственных детей. Но она не расстраивается, ведь в проекте также участвуют «её дети». Поэтому она выкладывается на максимум, чтобы достичь лучших результатов.